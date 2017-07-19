اقتصاد اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل إنخفاض أسعار الذهب الى 1240 دولاراً للاوقية







إنخفضت أسعار الذهب اليوم الأربعاء الى 1240 دولاراً للاوقية مع تعافي الدولار بعد هبوطه لأدنى مستوى في عدة شهور رغم استمرار الضغوط على العملة الأمريكية .



وانخفض الذهب في المعاملات الفورية وبحلول الساعة 0702 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.2 بالمائة إلى 1240.11 دولار للأوقية (الأونصة).



وكان المعدن النفيس صعد إلى أعلى مستوى منذ 30 يونيو في الجلسة السابقة عند 1244.56 دولار للأوقية.



كما نزل الذهب في العقود الأمريكية الآجلة تسليم أغسطس 0.2 بالمائة إلى 1239.50 دولار للأوقية.



وتراجعت الفضة 0.1 بالمائة إلى 16.24 دولار للأوقية بعدما لامست أعلى مستوى في نحو أسبوعين في الجلسة السابقة، فيما هبط البلاتين 0.4 بالمائة إلى 918.45 دولار للأوقية، فيما انخفض البلاديوم 0.3 بالمائة إلى 860.55 دولار للأوقية.

سبأ [19/يوليو/2017] بنجالور – سبأ :سبأ