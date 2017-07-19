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آخر تحديث: الأربعاء، 19 - يوليو - 2017 الساعة 06:13:19م
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رئيس المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا : نهدف إلى إنتاج 1.25 مليون برميل يومياً
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  اقتصاد
رئيس المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا : نهدف إلى إنتاج 1.25 مليون برميل يومياً
[19/يوليو/2017] طرابلس – سبأ :



أعلن رئيس المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا مصطفي صنع الله اليوم الأربعاء إن بلاده تهدف إلى إنتاج 1.25 مليون برميل يوميا بنهاية العام الحالي و1.5 مليون برميل يوميا بنهاية 2018م.

ونقلت وكالة انباء رويترز عن المسئول الليبي قوله خلال زيارة لبنغازي إن بلاده تأمل بوصول الإنتاج إلى 2.1 مليون برميل يوميا خلال أربع أو خمس سنوات.

وبلغ إنتاج ليبيا من النفط في الآونة الأخيرة ما يزيد على المليون برميل يومياً .. ارتفاعاً من مستويات منخفضة بلغت نحو 250 ألف برميل يوميا قبل عام.

وامتنع صنع الله عن تقديم رقم محدد لإنتاج البلاد الذي قال إنه يتقلب يومياً.

وليبيا ونيجيريا معفاتان من الاتفاق الذي تقوده منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) لخفض الإنتاج ودخل حيز التنفيذ في يناير الماضي.

سبأ
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