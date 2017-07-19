اقتصاد اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل رئيس المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا : نهدف إلى إنتاج 1.25 مليون برميل يومياً







أعلن رئيس المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا مصطفي صنع الله اليوم الأربعاء إن بلاده تهدف إلى إنتاج 1.25 مليون برميل يوميا بنهاية العام الحالي و1.5 مليون برميل يوميا بنهاية 2018م.



ونقلت وكالة انباء رويترز عن المسئول الليبي قوله خلال زيارة لبنغازي إن بلاده تأمل بوصول الإنتاج إلى 2.1 مليون برميل يوميا خلال أربع أو خمس سنوات.



وبلغ إنتاج ليبيا من النفط في الآونة الأخيرة ما يزيد على المليون برميل يومياً .. ارتفاعاً من مستويات منخفضة بلغت نحو 250 ألف برميل يوميا قبل عام.



وامتنع صنع الله عن تقديم رقم محدد لإنتاج البلاد الذي قال إنه يتقلب يومياً.



وليبيا ونيجيريا معفاتان من الاتفاق الذي تقوده منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) لخفض الإنتاج ودخل حيز التنفيذ في يناير الماضي.

سبأ [19/يوليو/2017] طرابلس – سبأ :سبأ