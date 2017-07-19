[19/يوليو/2017]
صنعاء - سبأ:
ناقش اجتماع بصنعاء اليوم برئاسة وزير النفط والمعادن ذياب محسن بن معيلي، سير الأداء بالوزارة الصعوبات والعراقيل التي تواجه سير العمل في هذا القطاع الحيوي.
وتطرق الاجتماع الذي ضم قيادات الوزارة، إلى خطط وبرامج التطوير وأهمية توافقها مع المرحلة الراهنة وما تتطلبه من خطوات وإجراءات عملية تسهم في تعزيز مستوى الأداء.
وأكد وزير النفط والمعادن أهمية تعزيز مستوى الإنضباط والالتزام باللوائح والقوانين المنظمة لسير العمل بما يسهم في تجاوز الصعوبات وفق الإمكانات المتاحة.
وأشار إلى ضرورة العمل بروح الفريق الواحد وتنسيق الجهود خاصة في ظل الأوضاع الراهنة.
سبأ