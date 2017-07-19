محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل وزير التخطيط والتعاون الدولی يلتقي الأمين العام لمنظمة "كير "العالمية صنعاء - سبأ:

بحث وزير التخطيط والتعاون الدولي عبد العزيز الكميم اليوم مع الوفد الممثل لمنظمة "كير "العالمية برئاسة أمين عام المنظمة "ولف جانج يمان" جملة من القضايا المتصلة بالتعاون المشترك بين المنظمة واليمن وخاصة ما يتعلق بالأوضاع الإنسانية في اليمن والخدمات المقدمة من المنظمة في مختلف المحافظات .



واطلع الوزير" الكميم " الوفد الزائر علی طبيعة الاحتياجات الإنسانية الملحة في اليمن ،مؤكدا أهمية إقامة مشاريع خدمات تنموية مستدامة، منوها بالجهود المبذولة من قبل منظمة "كير " واستمرار أنشطتها في اليمن في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد .



من جهته أكد الأمين العام لمنظمة "كير" حرص المنظمة علی استمرار أنشطتها وتقديم خدماتها في اليمن .



حضر اللقاء وكيل وزارة التخطيط والتعاون الدولی المساعد لقطاع التعاون الدولي على الكحلاني وعدد من المختصين بالوزارة والمدير القطري لمنظمة كير العالمية بصنعاء وائل إبراهيم

سبأ [19/يوليو/2017]سبأ