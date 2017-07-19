عربي ودولي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل روسيا : الوضع في مناطق تخفيف التوتر في سورية لا يزال مستقراً رغم الخروقات موسكو – سبأ :

أكدت وزارة الدفاع الروسية أن الوضع العام في مناطق تخفيف التوتر في سورية لا يزال مستقراً رغم تسجيل تسعة خروقات خلال الـ 24 ساعة الماضية.



وذكرت الوزارة الروسية في بيان نشرته اليوم الاربعاء على موقعها الالكتروني بأن مجموعات المراقبة لمناطق تخفيف التوتر سجلت 5 انتهاكات للاتفاق في محافظة اللاذقية و4 في ريف دمشق .. واصفة الوضع العام في تلك المناطق بأنه لا يزال مستقراً.



وأوضحت ان سبع قرى وبلدات في محافظة حمص انضمت إلى نظام وقف الأعمال القتالية ليرتفع بذلك عدد المناطق المنضوية منها في عملية المصالحة إلى 2032 منطقة في حين بلغ عدد المجموعات المسلحة الملتزمة بوقف الأعمال القتالية 228 مجموعة .



واشارت الوزارة إلى أن المفاوضات مستمرة بشأن انضمام مناطق اخرى إلى نظام وقف الأعمال القتالية في محافظات حلب وإدلب ودمشق وحماة وحمص والقنيطرة.



وكانت الحكومة السورية اعلنت تأييدها لما جاء في مذكرة مناطق تخفيف التوتر مع حقها بالرد حال وقوع خرق من المجموعات المسلحة .

سبأ [19/يوليو/2017]سبأ