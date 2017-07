Ministère des droits de l'homme condamne les frappes aériennes criminelles saoudiennes contre les personnes déplacées au Yémen [19/يوليو/2017]



SANAA, 19 Juillet (Saba) - Le Ministère des droits de l'homme a condamné mercredi des raids aériens saoudiens criminels soutenus par les Etats-Unis sur les personnes déplacées internes (PDI) dans le district de Mawza'a de la province de Taiz, dans une déclaration obtenue par Saba.



Les raids aériens ont tué mardi 20 personnes déplacées, la plupart des enfants et des femmes, et blessé plusieurs autres.



Le ministère a appelé les Nations Unies et le Conseil de sécurité pour arrêter rapidement l'agression saoudienne contre le Yémen.



AS/AS



SABA