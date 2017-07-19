عربي ودولي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل سلطات ولاية كاليفورنيا الأمريكية تعلن حالة الطوارئ بسبب حرائق الغابات كاليفورنيا – سبأ :

أعلنت سلطات ولاية كاليفورنيا الأمريكية عن فرض حالة الطوارئ في دائرة ماريبوسا بسبب حرائق الغابات التي خرجت عن السيطرة وانتقلت إلى مناطق جديدة.



وذكرت السلطات أن الحرائق أدت إلى تعطيل إمداد ماريبوسا بالمياه والكهرباء ما اجبرها على إجلاء السكان المحليين.



ويأتي ذلك بعدما اكدت وسائل الاعلام ان الحرائق التي اندلعت يوم 16 يوليو التهمت مساحة نحو 10 آلاف هكتار في كاليفورنيا، وهي من بين حرائق كثيرة يفوق عددها الـ 30 حريقاً اندلعت في المناطق الغربية من الولايات المتحدة.

سبأ [19/يوليو/2017]سبأ