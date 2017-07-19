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آخر تحديث: الأربعاء، 19 - يوليو - 2017 الساعة 06:13:19م
المجلس السياسي الأعلى يطلع على تقرير اللجنة الرئاسية ويشيد بجاهزية الجيش واللجان الشعبية
أشاد المجلس السياسي الأعلى خلال اجتماعه اليوم بصنعاء برئاسة الأخ صالح الصماد رئيس المجلس وبحضور الدكتور قاسم لبوزة نائب رئيس المجلس، بمستوى الجاهزية والروح المعنوية التي يتمتع بها أبطال الجيش واللجان الشعبية في مواقع العزة والشرف .
''يوم غضب ''نصرة للقدس والأقصى في محافظات الضفة
دعت الفعاليات الشعبية، والشبابية، والفصائل الفلسطينية كافة، اليوم الأربعاء، إلى يوم "غضب فلسطيني" نصرة للقدس، والأقصى، ورفضا للبوابات الإلكترونية، والإجراءات الأمنية المشددة التي يفرضها الاحتلال الإسرائيلي، منذ أيام، على الحرم القدسي الشريف، والقدس القديم
النفط يهبط متأثرا بارتفاع مخزونات الخام الأمريكية وإنتاج أوبك
نخفضت أسعار النفط اليوم الأربعاء مع تجدد المخاوف من تخمة المعروض العالمي من الوقود بعد زيادة مخزونات الخام الأمريكية واستمرار ارتفاع إنتاج منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك).
المدرب كونتي يوقع عقد جديد لمدة عامين مع تشيلسي
جدد نادي تشيلسي بطل الدوري الإنجليزي لكرة القدم عقد المدرب أنطونيو كونتي لمدة عامين، بحسب بيان صادر عن النادي.
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  عربي ودولي
سلطات ولاية كاليفورنيا الأمريكية تعلن حالة الطوارئ بسبب حرائق الغابات
[19/يوليو/2017]
كاليفورنيا – سبأ :
 أعلنت سلطات ولاية كاليفورنيا الأمريكية عن فرض حالة الطوارئ في دائرة ماريبوسا بسبب حرائق الغابات التي خرجت عن السيطرة وانتقلت إلى مناطق جديدة.

وذكرت السلطات أن الحرائق أدت إلى تعطيل إمداد ماريبوسا بالمياه والكهرباء ما اجبرها على إجلاء السكان المحليين.

ويأتي ذلك بعدما اكدت وسائل الاعلام ان الحرائق التي اندلعت يوم 16 يوليو التهمت مساحة نحو 10 آلاف هكتار في كاليفورنيا، وهي من بين حرائق كثيرة يفوق عددها الـ 30 حريقاً اندلعت في المناطق الغربية من الولايات المتحدة.

سبأ
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