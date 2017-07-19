عربي ودولي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل كينيا تعلن وفاة أربعة أشخاص في العاصمة بسبب تفشي الكوليرا منذ شهر مايو الماضي نيروبي – سبأ :

أعلن وزير الصحة الكيني كليوبا مايلو اليوم الأربعاء إن تفشي الكوليرا في العاصمة الكينية تسبب في مقتل أربعة أشخاص منذ مايو الماضي وتسبب في إغلاق فندق ثلاثة نجوم ومطعم شهير هناك للحد من انتشاره.



وقال مايلو خلال مؤتمر صحفي في نيروبي إنه تأكدت إصابة ما لا يقل عن 79 شخصاً بالكوليرا ويجري علاجهم في عدد من مستشفيات نيروبي بينما تجهز السلطات 10 مراكز علاجية أخرى للتعامل مع التفشي.



واضاف بعد زيارة بعض المرضى "أغلقنا فندقين حتى الآن... وسنواصل القيام بذلك إذا كان هناك دليل على وجود خطر على المواطنين".



وأمرت الحكومة على الفور بفحص نحو نصف مليون شخص في قطاع التعامل مع الأغذية خلال الأيام الـ 21 المقبلة.



وذكر الوزير أن السلطات المحلية في نيروبي ستكون ملزمة بإصلاح كل خطوط الصرف الصحي المكسورة وسيكون عليها أن تعمل على ضمان أن يكون كل بائعي المياه وكل مصادر المياه موثقة وأن تحظر بيع الأطعمة في الشوارع.

سبأ [19/يوليو/2017]سبأ