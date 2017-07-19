[19/يوليو/2017]
تعز - سبأ:
أدانت السلطة المحلية بتعز بشدة المجزرة الوحشية التي إرتكبها طيران العدوان السعودي الأمريكي أمس بحق نازحين بمديرية موزع ومنطقة الهاملي وراح ضحيتها أكثر من 25 شهيداً وجريحاً من الأسر النازحة جلهم من الأطفال والنساء.
واعتبرت السلطة المحلية في بيان تلقته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) هذه المجزرة جريمة وحرب إبادة جماعية ضد الإنسانية تتنافي مع القيم والشرائع السماوية والقانون الدولي الإنساني .
وأشار البيان إلى أن إستهداف العدوان للنازحين وتدمير المنازل والممتلكات العامة والخاصة يؤكد حالة السقوط الإنساني والأخلاقي والقيمي لدول العدوان وتعطشها لدماء الأبرياء من الأطفال والنساء والشيوخ وحقدها الدفين على الشعب اليمني .
وطالب البيان الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بالتدخل لإيقاف مجازر العدوان بحق الشعب اليمني ومحاكمة مرتكبيها كمجرمي حرب وفقاً للقوانين الدولية.
وناشد البيان المنظمات المعنية بحقوق الإنسان إلى الوقوف بجدية وحيادية أمام حجم الجرائم التي يرتكبها تحالف العدوان على الشعب اليمني بمختلف الأسلحة المحرمة دولياً .. مؤكدا إستمرار الشعب اليمني في الصمود والتلاحم لمواجهة العدوان والتصدي للغزاة والمحتلين.
وعبر البيان عن خالص التعازي لأسر الشهداء .. متمنيا للجرحى الشفاء العاجل .
سبأ