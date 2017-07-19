محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل تكتل الأحزاب المناهضة للعدوان يدين جريمة العدوان بحق نازحي موزع بتعز صنعاء - سبأ:

أدان تكتل الأحزاب السياسية المناهضة للعدوان بأشد العبارات الجريمة المروعة التي إرتكبها طيران تحالف العدوان السعودي الأمريكي بحق نازحين في مديرية موزع محافظة تعز.



وأشار التكتل في بيان تلقته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) إلى أن هذه المجزرة التي راح ضحيتها أكثر من عشرين شهيدًا بينهم سبع نساء وأطفال وعدد من الجرحى، تضاف إلى قائمة طويلة من المجازر والجرائم الوحشية التي إرتكبها تحالف العدوان بحق الشعب اليمني ولا يزال دون إكتراث أو إحترام لدين أو لإنسانية أو لقوانين وأعراف دولية .



واعتبر البيان هذه المجزرة جريمة بشعة بكل المقاييس بحق نازحين من مناطقهم جراء القصف المستمر من قبل تحالف العدوان .. مؤكدا أن هذه الجريمة وسابقاتها من الجرائم التي يرتكبها الطيران المعادي بحق اليمنيين تأتي في ظل صمت دولي يتنافى مع مواثيق الأمم المتحدة والمنظمات الدولية.



وأكد أن أبناء اليمن لن تثنيهم هذه الجرائم ولن تخذلهم وإنما ستزيدهم إصراراً وتمسكاً في المواجهة للعدو السعودي الأمريكي .. داعيا كافة أبناء اليمن إلى إستمرار الصمود والتأكيد على خيار المواجهة والإيمان بالقضية .

سبأ [19/يوليو/2017]سبأ