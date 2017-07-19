محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل محافظ تعز: معسكر خالد تحت سيطرة الجيش واللجان الشعبية وسيظل كذلك تعز - سبأ:

حيا محافظ تعز عبده الجندي الصمود الأسطوري لأبطال الجيش واللجان الشعبية والانتصارات التي يسطرونها في جبهة المخا ومختلف جبهات العزة والشرف انتصاراً للوطن وسيادته.



وأكد محافظ تعز أن هذه الانتصارات تشكل علامة فارقة في تاريخ اليمن المعاصر .. مشيدا بالعملية العسكرية النوعية التي نفذها الأبطال خلال تصديهم لزحوفات مرتزقة العدوان باتجاه معسكر خالد وتكبيدهم خسائر فادحة في الأرواح والعتاد.



وقال" على الرغم من الترسانة العسكرية المتطورة التي يمتلكها العدوان إلا أن أبطال الجيش واللجان الشعبية افشلوا كل مخططات العدوان ومرتزقته التي تستهدف الوطن أرضاً وإنساناً".



وأشار إلى أن هذه العملية النوعية والتكتيكات العسكرية للجيش واللجان الشعبية سيخلدها التاريخ في أنصع صفحاته.



وأكد المحافظ الجندي أن رايات النصر ترفرف من جبال وسواحل المخا والمندب وذوباب وموزع والوازعية ومن كل جبهات الشرف والبطولة وأن مرتزقة العدوان سيجرون أذيال الهزيمة والخزي والعار وستلاحقهم لعنات الأطفال والنساء والأيتام.



وأشار إلى أحلام الغزاة ستتحطم على صخرة صمود أبناء الشعب اليمني.. مؤكدا أن معسكر خالد تحت سيطرة أبطال الجيش واللجان الشعبية وسيظل كذلك.

سبأ [19/يوليو/2017]سبأ