[19/يوليو/2017]
برشلونة – سبأ :
أعلن الاتحاد الاسباني لكرة القدم اليوم الأربعاء تأجيل قرعة مباريات الموسم الجديد لدوري الدرجة الأولى المحلي يوماً واحداً عن موعدها الأصلي بعد اعتقال رئيس الاتحاد انخيل ماريا بيار .
وقال الاتحاد في صفحته على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) انه قرر التأجيل ثلاثة أيام من الاجتماعات تضمنت سحب القرعة في 20 يوليو الجاري .. مؤكداً ان مراسم القرعة ستجري في 21 يوليو.
ويأتي ذلك بعدما ثارت شكوك حول الاستعدادت للموسم الجديد المقرر أن ينطلق في اغسطس بعد اعتقال بيار وابنه جوركا والعديد من مسئولي الاتحاد الاسباني عقب مداهمات لمكاتب في اطار تحقيقات في مزاعم فساد.
سبأ