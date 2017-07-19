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مناقشة آلية عمل جمارك ورقابة محافظة عمران
[19/يوليو/2017]
عمران - سبأ:
 ناقش إجتماع بمحافظة عمران اليوم برئاسة المحافظ الدكتور فيصل جعمان، آلية عمل جمارك ورقابة المحافظة .

وتطرق الإجتماع الذي ضم اللجنة البرلمانية المكلفة بالنزول الميداني للمحافظة برئاسة عضو مجلس النواب محمد منصور البكري، إلى الجوانب المتعلقة بمستوى تحسين الإيرادات الجمركية المركزية والمحلية والصعوبات التي تواجه جمارك المحافظة.

واستعرض الإجتماع بحضور أمين عام محلي المحافظة صالح المخلوس ووكيل مصلحة الجمارك محمد العابد ومديرا مكتبي المالية وجمارك ورقابة عمران، الملاحظات الأولية التي استخلصتها اللجنة البرلمانية من خلال الدراسات حول نشاط مكتب جمارك ورقابة عمران والإشكاليات التي يواجهها .

كما استعرض الإجتماع أهم البنود والملاحظات والتوصيات الموجهة لإدارة جمارك ورقابة عمران من اللجنة البرلمانية.

وأكد الإجتماع أهمية تفعيل العمل الايرادي وتحسين وتطوير الموارد الجمركية على مختلف المستويات.

واستعرض مدير جمارك ورقابة عمران فهد هزاع تقرير عن نشاط المكتب وإنجازاته للفترة أبريل - يونيو الجاري وما حققه من إيرادات جمركية من فوارق ترسيم البضائع والبضائع المهربة والعوائد الأخرى والتي بلغت مليار و557 مليون ريال.

حضر الإجتماع عضو اللجنة البرلمانية محمد ردمان.

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