محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل إختتام المرحلة الأولى من الحملة التوعوية حول الكوليرا بالحديدة الحديدة - سبأ:

إختتمت بمحافظة الحديدة اليوم المرحلة الأولى من الحملة التوعوية حول الكوليرا والتي نظمتها مؤسسة رواحل للتنمية واستهدفت حارتي " المعدل وكوكبان " بمديرية الحوك.



وفي الإختتام أشاد وكيل المحافظة هاشم العزعزي بدور مؤسسة رواحل للتنمية خلال الفترة الحالية والتي تتطلب إيجاد وعي صحي لدى المواطنين بكيفية الوقاية من الكوليرا.



وأشار إلى أن الحملة التي تنفذها المؤسسة تسهم في التقليل من أعداد المصابين بالكوليرا لما تمثله من أهمية في تجنب التعرض للعوامل والظروف التي تهيئ البيئة للإصابة بهذا الوباء.



وأكد اوكيل العزعزي ضرورة إضطلاع كافة المؤسسات بدورها التوعوي في الحد من الإصابة بهذا الوباء .



فيما أوضحت رئيسة مؤسسة رواحل للتنمية ليلى عثمان أن الهدف من الحملة، إستجابة للوضع الصحي الطارئ الذي تمر به المحافظة كغيرها من المحافظات جراء تفشي الكوليرا .



بدورها أشارت مديرة المؤسسة إلى أن الحملة التي إستمرت شهر بمشاركة 52 متطوعا ومتطوعة إستهدفت أربعة آلاف و421 أسرة من سكان المناطق المستهدفة، من خلال عمل لقاءات توعوية وزيارات وتوزيع منشورات وملصقات لتوعية السكان بمخاطر هذا الوباء.



وأكدت عثمان أن هذه المرحلة ستتبعها المرحلة الثانية من خلال تنفيذ أنشطة عامة لخطباء المساجد والتجمعات إضافة إلى الملتقيات.



وفي ختام الحفل الذي تخلله أناشيد وفقرات وكذا عرض ريبورتاج للمتطوعين أثناء تنفيذ الحملة كرم وكيل المحافظة، المشاركين والمبرزين في الحملة بالشهادات التقديرية.

سبأ [19/يوليو/2017]سبأ