ابحث عن:
محلي
عربي ودولي
اقتصاد
رياضة
آخر تحديث: الأربعاء، 19 - يوليو - 2017 الساعة 05:06:34م
نائب رئيس المجلس السياسي الاعلى يلتقي رئيس مجلس ادارة شركة كمران
التقى نائب رئيس المجلس السياسي الأعلى الدكتور قاسم لبوزة اليوم بصنعاء رئيس مجلس ادارة شركة كمران للصناعة والاستثمار عبدالحافظ السمة والمدير العام للشركة احمد الصادق.
''يوم غضب ''نصرة للقدس والأقصى في محافظات الضفة
دعت الفعاليات الشعبية، والشبابية، والفصائل الفلسطينية كافة، اليوم الأربعاء، إلى يوم "غضب فلسطيني" نصرة للقدس، والأقصى، ورفضا للبوابات الإلكترونية، والإجراءات الأمنية المشددة التي يفرضها الاحتلال الإسرائيلي، منذ أيام، على الحرم القدسي الشريف، والقدس القديم
النفط يهبط متأثرا بارتفاع مخزونات الخام الأمريكية وإنتاج أوبك
نخفضت أسعار النفط اليوم الأربعاء مع تجدد المخاوف من تخمة المعروض العالمي من الوقود بعد زيادة مخزونات الخام الأمريكية واستمرار ارتفاع إنتاج منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك).
المدرب كونتي يوقع عقد جديد لمدة عامين مع تشيلسي
جدد نادي تشيلسي بطل الدوري الإنجليزي لكرة القدم عقد المدرب أنطونيو كونتي لمدة عامين، بحسب بيان صادر عن النادي.
آخر الأخبار:
الاتحاد الاسباني لكرة القدم يقرر تأجيل قرعة مباريات دوري الدرجة الأولى المحلي
مناقشة آلية عمل جمارك ورقابة محافظة عمران
إختتام المرحلة الأولى من الحملة التوعوية حول الكوليرا بالحديدة
الرئيس الفرنسي يعلن اعتزامه رفع ميزانية وزارة الدفاع
اسم المستخدم: كلمة المرور:
  محلي
إختتام المرحلة الأولى من الحملة التوعوية حول الكوليرا بالحديدة
[19/يوليو/2017]
الحديدة - سبأ:
 إختتمت بمحافظة الحديدة اليوم المرحلة الأولى من الحملة التوعوية حول الكوليرا والتي نظمتها مؤسسة رواحل للتنمية واستهدفت حارتي " المعدل وكوكبان " بمديرية الحوك.

وفي الإختتام أشاد وكيل المحافظة هاشم العزعزي بدور مؤسسة رواحل للتنمية خلال الفترة الحالية والتي تتطلب إيجاد وعي صحي لدى المواطنين بكيفية الوقاية من الكوليرا.

وأشار إلى أن الحملة التي تنفذها المؤسسة تسهم في التقليل من أعداد المصابين بالكوليرا لما تمثله من أهمية في تجنب التعرض للعوامل والظروف التي تهيئ البيئة للإصابة بهذا الوباء.

وأكد اوكيل العزعزي ضرورة إضطلاع كافة المؤسسات بدورها التوعوي في الحد من الإصابة بهذا الوباء .

فيما أوضحت رئيسة مؤسسة رواحل للتنمية ليلى عثمان أن الهدف من الحملة، إستجابة للوضع الصحي الطارئ الذي تمر به المحافظة كغيرها من المحافظات جراء تفشي الكوليرا .

بدورها أشارت مديرة المؤسسة إلى أن الحملة التي إستمرت شهر بمشاركة 52 متطوعا ومتطوعة إستهدفت أربعة آلاف و421 أسرة من سكان المناطق المستهدفة، من خلال عمل لقاءات توعوية وزيارات وتوزيع منشورات وملصقات لتوعية السكان بمخاطر هذا الوباء.

وأكدت عثمان أن هذه المرحلة ستتبعها المرحلة الثانية من خلال تنفيذ أنشطة عامة لخطباء المساجد والتجمعات إضافة إلى الملتقيات.

وفي ختام الحفل الذي تخلله أناشيد وفقرات وكذا عرض ريبورتاج للمتطوعين أثناء تنفيذ الحملة كرم وكيل المحافظة، المشاركين والمبرزين في الحملة بالشهادات التقديرية.

سبأ
  المزيد من (محلي)
مناقشة آلية عمل جمارك ورقابة محافظة عمران
محافظ عمران يتفقد سير الامتحانات بمركز الشهيد محمد الحاذق بمديرية القفلة
وكيل أول محافظة صنعاء يتفقد إمتحانات الثانوية بمديرية بني بهلول
مكتب الضرائب بمحافظة إب يتلف سجائر مهربة
نائب رئيس المجلس السياسي الأعلى يعزي في وفاة العلامة محمد فقيرة
الماجستير بإمتياز الباحث أيوب أحمد مرشد
نائب رئيس المجلس السياسي الاعلى يلتقي رئيس مجلس ادارة شركة كمران
وزير النفط يؤكد على إبعاد قطاع النفط عن دائرة الصراع والاستهداف
مجلس النواب يستأنف أعماله السبت المقبل
بدء أعمل اللقاء التشاوري الشبابي للأمن والسلام بصنعاء
العدوان السعودي على اليمن
المركز اليمني لحقوق الإنسان يطالب الأمم المتحدة بحماية المدنيين والنازحين
[19/يوليو/2017]
العدوان السعودي يمعن في ارتكاب المجازر الوحشية بحق الشعب اليمني
[19/يوليو/2017]
مصدر بالخارجية: مجزرة النازحين بموزع استمرارا لانتهاكات العدوان لكافة القيم الإنسانية
[19/يوليو/2017]
حقوق الإنسان تدين بشدة جريمة تحالف العدوان بحق النازحين بمديرية موزع
[18/يوليو/2017]
مصدر حكومي يدين المجزرة المروعة لتحالف العدوان بحق النازحين في موزع
[18/يوليو/2017]
عن وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) | اتفاقية استخدام الموقع | الاتصال بنا
جميع الحقوق محفوظة © 1999 - 2017، وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)
Powered by