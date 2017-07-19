[19/يوليو/2017]
باريس – سبأ :
أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم الاربعاء اعتزامه رفع ميزانية وزارة الدفاع تدريجياً بعد تعيين رئيس أركان جديد بدلاً عن رئيس الأركان بيير دوفيليه الذي قدم استقالته.
وذكر المتحدث باسم الحكومة الفرنسية كريستوف كاستانير في تصريحات للصحافيين اليوم ان من المتوقع أن يتم تعيين رئيس أركان خلال الـ24 ساعة القادمة.
ونقل المتحدث عن ماكرون قوله خلال اجتماع وزاري إنه يعتزم رفع ميزانية الدفاع بنسبة 2 بالمائة من إجمالي الناتج المحلي بحلول العام 2025م.
وقدم رئيس أركان الجيش الفرنسي الجنرال بيير دوفيلييه استقالته للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، على خلفية إعلان الحكومة خفض موازنة الدفاع بـ 850 مليون يورو خلال العام الجاري.
وكان رئيس الأركان الفرنسي قد هدد بالاستقالة وعبر عن غضبه إزاء قرار خفض ميزانية الدفاع أمام نحو 50 من النواب خلال اجتماع لجنة الدفاع بالجمعية الوطنية، الأربعاء الماضي.
سبأ