[19/يوليو/2017]
عمران - سبأ:
تفقد محافظ عمران الدكتور فيصل جعمان اليوم سير الامتحانات للشهادة الثانوية في مديرية القفلة .
واطلع المحافظ خلال زيارته مركز الشهيد محمد الحاذق بالمديرية علي سير الامتحانات الثانوية العامة بالمركز، حيث استمع من القائمين على المركز إلى شرح حول سير العملية الامتحانية والتجهيزات المبذولة لتوفير الأجواء الملائمة للطلاب.
وخلال الزيارة حث المحافظ الطلاب والطالبات على بذل الجهود والتركيز في أداء امتحاناتهم للحصول على درجات رفيعة تمكنهم من مواصلة تعليمهم في المجالات والتخصصات العلمية التي تخدم الوطن وتعود بالفائدة على الجميع .
وأشادا بمستوى الانضباط وبجهود القائمين لتوفير الأجواء الملائمة للطلاب، رغم الظروف الصعبة التي يعيشونها الطلاب والمعلمين.
سبأ