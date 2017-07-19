[19/يوليو/2017]
إب - سبأ:
أتلف مكتب الضرائب بمحافظة إب اليوم 129 كرتون سجائر مهربة بقيمة 7 ملايين و 500 ألف ريال .
وخلال عملية الإتلاف التي حضرها وكيل النيابة محمد المتوكل وعدد من المسئولين والمعنين في إدارة أمن المحافظة أكد مدير مكتب الضرائب بالمحافظة نجيب شعبان أن عملية الاتلاف تأتي في سياق مكافحة التهرب الضريبي بكافة اشكاله ووسائلة المختلفة التي تشكل ضررا بالاقتصاد الوطني وتحرمه من العائدات القانونية المستحقة للدولة .
وأشار إلى أن مكتب الضرائب سيواصل عمله في محاربة ظاهرة التهرب الضريبي واتخاذ الإجراءات القانونية ضد مرتكبيها ..داعيا جميع المواطنين للتعاون من أجل مكافحة التهرب الضريبي لما فيه المصحلة العامة للوطن .
حضر عملية الإتلاف نائب مدير مكتب الضرائب بالمحافظة قائد الكامل وعدد من المسؤلين في ادارة مكافحة التهرب الضريبي بمكتب الضرائب و ادارة الرقابة على السلع والمنتجات
سبأ