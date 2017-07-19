محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل نائب رئيس المجلس السياسي الأعلى يعزي في وفاة العلامة محمد فقيرة صنعاء - سبأ:

بعث نائب رئيس المجلس السياسي الأعلى الدكتور قاسم لبوزة برقية عزاء ومواساة في وفاة العلامة محمد حسين إسماعيل فقيرة الذي وافاه الأجل في محافظة الحديدة عن عمر ناهز ألـ 80 عاما بعد حياة حافلة بالعطاء في مجال التعليم الشرعي والفتوى وخدمة وطنه ومجتمعه.



وأشاد نائب رئيس المجلس السياسي الأعلى بأدوار الفقيد وإسهاماته الدعوية والإرشادية وصفاته وأعماله الإنسانية في أعمال البر والخير وإصلاح ذات البين .. لافتا إلى المكانة التي كان يحظى بها الفقيد على مستوى المحافظة والوطن.



وعبر الدكتور لبوزة في البرقية التي بعثها إلى أولاد وأسرة العلامة محمد حسين إسماعيل فقيرة وكافة آل فقيرة عن بالغ الأسى والأسف وصادق العزاء والمواساة في هذا المصاب .. مبتهلا إلى الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.



" إنا لله وإنآ إليه راجعون ".

سبأ [19/يوليو/2017]سبأ