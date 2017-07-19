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آخر تحديث: الأربعاء، 19 - يوليو - 2017 الساعة 04:45:45م
نائب رئيس المجلس السياسي الاعلى يلتقي رئيس مجلس ادارة شركة كمران
التقى نائب رئيس المجلس السياسي الأعلى الدكتور قاسم لبوزة اليوم بصنعاء رئيس مجلس ادارة شركة كمران للصناعة والاستثمار عبدالحافظ السمة والمدير العام للشركة احمد الصادق.
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نائب رئيس المجلس السياسي الاعلى يلتقي رئيس مجلس ادارة شركة كمران
[19/يوليو/2017]
صنعاء - سبأ:
التقى نائب رئيس المجلس السياسي الأعلى الدكتور قاسم لبوزة اليوم بصنعاء رئيس مجلس ادارة شركة كمران للصناعة والاستثمار عبدالحافظ السمة والمدير العام للشركة احمد الصادق.

ناقش اللقاء الذي حضره عبدالحكيم الاصبحي ومجاهد الهادي ممثلين عن القطاع الخاص المحلي المستثمر في ذات المجال، عدد من القضايا والموضوعات المتصلة بالوضع الاقتصادي والاستثماري والتجاري للشركة والشركات العاملة في نفس المجال.

و استعرض اللقاء المشاريع الاستثمارية التي تسعى اليها شركة كمران في مجالات انتاجية وصناعية اخرى والآليات التي تعمل عليها من أجل مواجهة تداعيات العدوان والحصار.

وتطرق اللقاء لخطوات مكافحة ظاهرة تهريب السجائر بالتنسيق مع وزارات المالية والداخلية والصناعة والتجارة ،حيث يمثل سوق منتجات السجائر المهربة في اليمن ما يقارب 50% من حجم سوق المبيعات مما يهدد اقتصاد البلاد ويحرمها من عشرات المليارات سنويا.

وأشاد الدكتور لبوزة بدور الشركة والشركات الاخرى كرأس مال وطني يسهم في عملية البناء وتحملهم الأعباء والمسئولية في الظروف الصعبة والدقيقة التي يفرضها العدوان السعودي وحصاره الظالم على اليمن واقتصاده .

وأكد نائب رئيس المجلس السياسي الاعلى أهمية ان تعمل الشركة على توسيع حصتها في السوق المحلية في جوانب استثمارية تسهم في تحقيق الاهداف التنموية المتوخاه و تحقق أرباحا كبيرة للشركة وتخلق فرص عمل جديدة وكسب القيمة المضافة للناتج المحلي

سبأ
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