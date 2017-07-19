ابحث عن:
محلي
عربي ودولي
اقتصاد
رياضة
آخر تحديث: الأربعاء، 19 - يوليو - 2017 الساعة 04:45:45م
نائب رئيس المجلس السياسي الاعلى يلتقي رئيس مجلس ادارة شركة كمران
التقى نائب رئيس المجلس السياسي الأعلى الدكتور قاسم لبوزة اليوم بصنعاء رئيس مجلس ادارة شركة كمران للصناعة والاستثمار عبدالحافظ السمة والمدير العام للشركة احمد الصادق.
''يوم غضب ''نصرة للقدس والأقصى في محافظات الضفة
دعت الفعاليات الشعبية، والشبابية، والفصائل الفلسطينية كافة، اليوم الأربعاء، إلى يوم "غضب فلسطيني" نصرة للقدس، والأقصى، ورفضا للبوابات الإلكترونية، والإجراءات الأمنية المشددة التي يفرضها الاحتلال الإسرائيلي، منذ أيام، على الحرم القدسي الشريف، والقدس القديم
النفط يهبط متأثرا بارتفاع مخزونات الخام الأمريكية وإنتاج أوبك
نخفضت أسعار النفط اليوم الأربعاء مع تجدد المخاوف من تخمة المعروض العالمي من الوقود بعد زيادة مخزونات الخام الأمريكية واستمرار ارتفاع إنتاج منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك).
المدرب كونتي يوقع عقد جديد لمدة عامين مع تشيلسي
جدد نادي تشيلسي بطل الدوري الإنجليزي لكرة القدم عقد المدرب أنطونيو كونتي لمدة عامين، بحسب بيان صادر عن النادي.
آخر الأخبار:
محافظ عمران يتفقد سير الامتحانات بمركز الشهيد محمد الحاذق بمديرية القفلة
وكيل أول محافظة صنعاء يتفقد إمتحانات الثانوية بمديرية بني بهلول
مكتب الضرائب بمحافظة إب يتلف سجائر مهربة
نائب رئيس المجلس السياسي الأعلى يعزي في وفاة العلامة محمد فقيرة
اسم المستخدم: كلمة المرور:
  محلي
وزير النفط يؤكد على إبعاد قطاع النفط عن دائرة الصراع والاستهداف
[19/يوليو/2017]
صنعاء - سبأ:
 ناقش وزير النفط والمعادن ذياب محسن بن معيلي اليوم مع قيادة شركة النفط اليمنية، سير العمل بالشركة والصعوبات التي تواجهها.

وتطرق الاجتماع الذي حضره وكيل وزارة النفط الدكتور يحيى الأعجم، إلى السبل الكفيلة بتحسين مستوى الأداء في الشركة بما يسهم في توفير المشتقات النفطية في حدود الإمكانيات المتاحة، وتفعيل نشاط الشركة في هذا الجانب.

وناقش الاجتماع الجوانب المتصلة بتعديل قرار تعويم المشتقات النفطية، بما يسهم في تكامل الأدوار بين الوزارة وشركة النفط والقطاع الخاص، بما يضمن توفير المشتقات النفطية بأسعار منافسة وتلبية احتياجات السوق.

واستعرضت قيادة شركة النفط سير العمل بالشركة والصعوبات التي تواجهها والخطوات التي تم اتخاذها لتحسين مستوى الأداء وصيانة الخزانات والمنشآت النفطية التابعة للشركة بمحافظة الحديدة، بالإضافة إلى خطط الشركة في هذا الخصوص.

وتطرق القائم بأعمال مدير شركة النفط إلى ما تم انجازه فيما يتعلق بإيجاد سفينة أخرى لكهرباء الحديدة.

وفي الاجتماع أكد وزير النفط والمعادن ضرورة اضطلاع الجميع بالمسؤولية والعمل كفريق واحد للتغلب على التحديات والصعوبات التي تواجه سير العمل.

وشدد على تعزيز مستوى الإنضباط في الشركات والوحدات التابعة للوزارة.. لافتا إلى أن شركة النفط تواجه صعوبات كثيرة خلال المرحلة الراهنة وهو ما يتطلب تضافر الجهود من الجميع.

وأشار وزير النفط والمعادن إلى أن قطاع النفط والغاز ملك للشعب اليمني وأي استهداف لهذا القطاع هو استهداف للوطن ومستقبل الأجيال القادمة.. مشددا على ضرورة إبعاد هذا القطاع عن دائرة الصراعات كونه مرتبط بحياة المواطنين اليومية.

ودعا الوزير بن معيلي وسائل الإعلام إلى تحري الدقة والمصداقية فيما تنشره واستقاء المعلومات من مصادرها.

سبأ
  المزيد من (محلي)
محافظ عمران يتفقد سير الامتحانات بمركز الشهيد محمد الحاذق بمديرية القفلة
وكيل أول محافظة صنعاء يتفقد إمتحانات الثانوية بمديرية بني بهلول
مكتب الضرائب بمحافظة إب يتلف سجائر مهربة
نائب رئيس المجلس السياسي الأعلى يعزي في وفاة العلامة محمد فقيرة
الماجستير بإمتياز الباحث أيوب أحمد مرشد
نائب رئيس المجلس السياسي الاعلى يلتقي رئيس مجلس ادارة شركة كمران
مجلس النواب يستأنف أعماله السبت المقبل
بدء أعمل اللقاء التشاوري الشبابي للأمن والسلام بصنعاء
وزير التخطيط والتعاون الدولی يؤكد حرص الحكومة علی تعزيز التعاون مع اليونيسيف
اقتحام مواقع لمرتزقة العدوان بجبل القرن بنهم وتكبيدهم خسائر كبيرة
العدوان السعودي على اليمن
المركز اليمني لحقوق الإنسان يطالب الأمم المتحدة بحماية المدنيين والنازحين
[19/يوليو/2017]
العدوان السعودي يمعن في ارتكاب المجازر الوحشية بحق الشعب اليمني
[19/يوليو/2017]
مصدر بالخارجية: مجزرة النازحين بموزع استمرارا لانتهاكات العدوان لكافة القيم الإنسانية
[19/يوليو/2017]
حقوق الإنسان تدين بشدة جريمة تحالف العدوان بحق النازحين بمديرية موزع
[18/يوليو/2017]
مصدر حكومي يدين المجزرة المروعة لتحالف العدوان بحق النازحين في موزع
[18/يوليو/2017]
عن وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) | اتفاقية استخدام الموقع | الاتصال بنا
جميع الحقوق محفوظة © 1999 - 2017، وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)
Powered by