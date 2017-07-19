محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل وزير النفط يؤكد على إبعاد قطاع النفط عن دائرة الصراع والاستهداف صنعاء - سبأ:

ناقش وزير النفط والمعادن ذياب محسن بن معيلي اليوم مع قيادة شركة النفط اليمنية، سير العمل بالشركة والصعوبات التي تواجهها.



وتطرق الاجتماع الذي حضره وكيل وزارة النفط الدكتور يحيى الأعجم، إلى السبل الكفيلة بتحسين مستوى الأداء في الشركة بما يسهم في توفير المشتقات النفطية في حدود الإمكانيات المتاحة، وتفعيل نشاط الشركة في هذا الجانب.



وناقش الاجتماع الجوانب المتصلة بتعديل قرار تعويم المشتقات النفطية، بما يسهم في تكامل الأدوار بين الوزارة وشركة النفط والقطاع الخاص، بما يضمن توفير المشتقات النفطية بأسعار منافسة وتلبية احتياجات السوق.



واستعرضت قيادة شركة النفط سير العمل بالشركة والصعوبات التي تواجهها والخطوات التي تم اتخاذها لتحسين مستوى الأداء وصيانة الخزانات والمنشآت النفطية التابعة للشركة بمحافظة الحديدة، بالإضافة إلى خطط الشركة في هذا الخصوص.



وتطرق القائم بأعمال مدير شركة النفط إلى ما تم انجازه فيما يتعلق بإيجاد سفينة أخرى لكهرباء الحديدة.



وفي الاجتماع أكد وزير النفط والمعادن ضرورة اضطلاع الجميع بالمسؤولية والعمل كفريق واحد للتغلب على التحديات والصعوبات التي تواجه سير العمل.



وشدد على تعزيز مستوى الإنضباط في الشركات والوحدات التابعة للوزارة.. لافتا إلى أن شركة النفط تواجه صعوبات كثيرة خلال المرحلة الراهنة وهو ما يتطلب تضافر الجهود من الجميع.



وأشار وزير النفط والمعادن إلى أن قطاع النفط والغاز ملك للشعب اليمني وأي استهداف لهذا القطاع هو استهداف للوطن ومستقبل الأجيال القادمة.. مشددا على ضرورة إبعاد هذا القطاع عن دائرة الصراعات كونه مرتبط بحياة المواطنين اليومية.



ودعا الوزير بن معيلي وسائل الإعلام إلى تحري الدقة والمصداقية فيما تنشره واستقاء المعلومات من مصادرها.

سبأ [19/يوليو/2017]سبأ