محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل مجلس النواب يستأنف أعماله السبت المقبل صنعاء - سبأ:

يستأنف مجلس النواب جلسات أعماله صباح السبت المقبل بعقد جلسات الفترة الثالثة من الدورة الثانية من دور الإنعقاد السنوي الثاني عشر برئاسة رئيس المجلس الأخ يحيى علي الراعي .



وسيقف نواب الشعب خلال جلسات هذه الفترة أمام عدد من الموضوعات ذات الصلة بالجانبين التشريعي والرقابي على ضوء المهام والصلاحيات المنصوص عليها في الدستور وتلك القضايا المعروضة في جدول أعماله وأهمها الوقوف أمام تقرير الحكومة بشأن وباء الكوليرا وما أتخذ بشأنها من إجراءات، وتقرير آخر بشأن ما تم تنفيذه من قرار العفو العام، وتقرير الحكومة عن ما تم تنفيذه من توصيات المجلس بشأن أوضاع السجون ونزلائها.



كما سيقف نواب الشعب أمام عدد من التقارير التي وقفت عليها اللجان الدائمة بالمجلس، ومنها تقرير حول مستوى تنفيذ الحكومة لخطة الإيرادات والنفقات المتوقعة خلال الربع الثاني لعام 2017م، وتقرير بشأن الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد بشأن ما أنجزته خلال الفترة 2013م إلى 2016م، وتقرير حول قضايا التأمينات وتأخر صرف مستحقات المتقاعدين، وعدد آخر من تقارير اللجان، بالإضافة إلى ما تستجد من قضايا تخص الوطن والمواطنين وتتصل بمهام المجلس الدستورية التشريعية منها والرقابية.



ويأتي عقد المجلس لهذه الفترة بعد أن إستكملت هيئة رئاسة مجلس النواب التحضيرات المناسبة لها.



وقد أهاب رئيس وأعضاء هيئة رئاسة مجلس النواب بأعضاء المجلس الحضور في الموعد المحدد نظراً لأهمية تلك القضايا وبالنظر إلى ظروف العدوان الظالم التي سينعقد في ظلالها المجلس.

سبأ [19/يوليو/2017]سبأ