[19/يوليو/2017]
صنعاء - سبأ:
التقى وزير التخطيط والتعاون الدولي عبد العزيز الكميم اليوم ممثلة منظمة "اليونيسيف " لدی اليمن ماري تشيل.
جرى خلال اللقاء بحث جملة ن القضايا المتصلة بتعزيز التنسيق بين وزارة التخطيط والتعاون الدولی ومنظمة اليونيسيف العالمية في المجالات ذات الاهتمام المشترك وبخاصة ما يتعلق بالنوع الاجتماعي والصحة الانجابية والتربية والتعليم .
واستعرض اللقاء عدد من المشاريع المنفذة من قبل المنظمة في اليمن والجهود التي تبذلها في العمل مع العديد من المنظمات الأخرى لمكافحة انتشار مرض الكوليرا في اليمن .
وفي اللقاء أكد الوزير الكميم حرص الوزارة والحكومة علی تقديم كافة اوجه الدعم والتسهيلات المتاحة لتعزيز أنشطة المنظمة منوها بالجهود المبذولة من قبل المنظمة لتعزيز التعاون والتنسيق مع القطاعات المختصة بوزارة التخطيط والتعاون الدولي .
حضر. اللقاء وكيل وزارة التخطيط والتعاون الدولی لقطاع التعاون الدولي عمر عبد العزيز عبد الغني ومدير عام المنظمات الدولية بالوزارة علي حرمل ومستشار وزير التخطيط والتعاون الدولي خالد عفيف ومدير إدارة منظمات الأمم المتحدة المتخصصة على مطهر الإرياني .
سبأ