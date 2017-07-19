ثقافة اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل صباحية شعرية بكلية الزراعة بجامعة صنعاء بعنوان الشعر في موكب الصرخة صنعاء - سبأ:

نظمت الوحدة الأكاديمية بالتعاون مع وحدة التعليم الخاص وملتقی الطالب الجامعي بكلية الزراعة بجامعة صنعاء اليوم صباحية شعرية تحت شعار " الشعر في موكب الصرخة " بمشاركة كوكبة من شعراء اليمن.



وفي الصباحية التي حضرها نائب وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور عبدالله الشامي ونائب وزير التعليم الفني والتدريب المهني الدكتور خالد الحوالي ورئيس جامعة صنعاء الدكتور فوزي الصغير وعدد من عمداء الكليات و مسؤولي وقيادات جامعة صنعاء قدم كوكبة من الشعراء يتقدمهم الشاعر معاذ الجنيد نماذج من اعمالهم الشعرية التي جسدت معاني الصرخة واثارها في تغيير القناعات والمفاهيم والتصورات ودورها في مواجهة مشروع الهيمنة والاستكبار العالمي .



وعبرت القصائد الشعرية عن دلالات الشعار في اعلان البراءة من اعداء الإسلام والأمة والانسانية وما يمكن ان يمثله الشعار في فهم مفرداته ومنطلقاته واهميته واهدافه ومنهجيته التي استند عليها .



واكد الشعراء علی الدور الذي يمكن ان يمارسه الشعار والشعر في رفع الحالة المعنوية والنفسية لدی المجاهدين في مواجهة العدوان ومرتزقتهم .

سبأ [19/يوليو/2017]سبأ