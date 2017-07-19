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آخر تحديث: الأربعاء، 19 - يوليو - 2017 الساعة 04:45:45م
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  محلي
أمين عام محلي أمانة العاصمة يتفقد سير إمتحانات الشهادة الثانوية في مجمع الثورة ومدرسة مطهر زيد
[19/يوليو/2017]
صنعاء - سبأ:
تفقد أمين عام المجلس المحلي بأمانة العاصمة أمين محمد جمعان، اليوم سير إمتحانات الشهادة الثانوية بمجمع الثورة التربوي ومدرسة مطهر زيد بمديرية آزال .

واستمع أمين عام محلي أمانة العاصمة ومعه رئيس لجنة الخدمات عادل العقاري ومدير مكتب التربية بالأمانة محمد الفضلي، إلى شرح عن الجهود المبذولة في تسيير العملية الإمتحانية وتوفير الأجواء الملائمة للطلاب لأداء إمتحاناتهم.

وحث جمعان الطلاب والطالبات على بذل مزيد من الجهود في سبيل التحصيل العلمي وتحقيق المراتب المتقدمة.

إلى ذلك زار أمين محلي العاصمة ومدير مكتب التربية بالامانة طلاب وطالبات الدور التكميلي بمدرسة عمار بن ياسر للبنات اساسي وثانوي من مدارس مديرية أزال والذين لم يكملو دروسهم نتيجة اضرابات المعلمين خلال فترة الدراسة.

ويبلغ عدد الطلاب والطالبات في الدور التكميلي 580 طالبا وطالبه من مختلف المستويات.

ويأتي الدور التكميلي بدعم من منظمة اليونسيف.

سبأ
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