محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل نائب رئيس المجلس السياسي الأعلى يلتقي رئيس الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات صنعاء - سبأ:



التقى نائب رئيس المجلس السياسي الأعلى الدكتور قاسم لبوزة اليوم بصنعاء رئيس الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات الدكتور علي الشعور.



جرى في اللقاء مناقشة خطوات استكمال الإجراءات اللازمة لصرف مرتبات المتقاعدين للنصف المتبقي من شهر فبراير و شهر مارس 2017م ، وكذا الترتيبات التي تم اتخاذها بشأن المرتبات المتأخرة لبقية الأشهر المنصرمة من العام الحالي والتي سيتم صرفها في أوقات لاحقة.



وحث نائب رئيس المجلس السياسي الأعلى على سرعة استكمال الإجراءات اللازمة لصرف المتبقي من مرتب شهر فبراير و مرتب شهر مارس 2017م وكذا وضع آلية مزمنة لصرف المرتبات المتأخرة بصورة متوالية .



وأشاد الدكتور لبوزة بجهود الهيئة من أجل توفير وصرف مرتبات المتقاعدين المتأخرة رغم الظروف الاستثنائية والتحديات التي يمر بها الوطن جراء استمرار العدوان و نقل البنك المركزي إلى عدن بهدف تعطيل وظيفته ومضاعفة معاناة موظفي الدولة .



وأكد اهتمام المجلس السياسي الأعلى ودعمه لما تقوم به الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات في خدمة مؤسسات الدولة وتأمين الموظفين المتقاعدين كشريحة قدمت عصارة عطائها خدمة الوطن .

سبأ [19/يوليو/2017]سبأ