محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل الأرصاد ينبه المواطنين من التدفق المفاجئ للسيول والانهيارات الصخرية صنعاء - سبأ:

نبه المركز الوطني للأرصاد المواطنين من التدفق المفاجئ للسيول في الشعاب والوديان ومن الانهيارات الصخرية في الطرقات والمنحدرات الجبلية خلال الساعات القادمة.



وتوقع المركز في النشرة الجوية تلقت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) نسخة منها استمرار حالة عدم الاستقرار في الأجواء، مشيراً إلى أن الفرصة مهيأة لهطول أمطار متفاوتة الشدة وقد يصحبها الرعد أحياناً خلال فترتي الظهيرة والمساء في أجزاء من محافظات حضرموت، شبوة، مأرب، المهرة.



كما توقع المركز امتداد هذه الأجواء والأمطار إلى أجزاء من سلسلة المرتفعات الجبلية الغربية وأجزاء من سواحل المهرة شرقاً حتى محافظة عدن غرباً بالإضافة إلى محافظة سقطرى.



سبأ [19/يوليو/2017]سبأ