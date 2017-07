Raids contre les diverses gouvernorats de la république [19/يوليو/2017]

SANA'A, 19 Juillet (SABA)-L'aviation de l'Alliance de l'agression saoudienne a lance des raids contre le district de Mouza'a au gouvernorat de Taiz et 23 citoyens ont et martyrisés et six d'autres blessés, don’t la majorité sont des femmes et des enfants.



Une source militaire a indiqué à SABA, que l'aviation de l'agression saoudienne a lancé trois raids contre les diverses zones du district de Sourwah et un autre contre le district d'Al-Mouton au gouvernorat d'Al-Jawf.

La source a ajouté que l'aviation de l'Alliance de l'agression saoudienne a lancé trois raids contre le district de Chada'a et jeté des bombes à lumière contre les deux district de Razih et d'Al-Dhahir à Saada , et l'ennemi saoudien a bombardé utilisant de rouquettes et de l'artillerie la zone d'Al-Ghour et celles d'Al-Alcheikh et d'Al-Omar au district de Mounabih.



