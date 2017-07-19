محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل المركز اليمني لحقوق الإنسان يطالب الأمم المتحدة بحماية المدنيين والنازحين صنعاء ـ سبأ:

طالب المركز اليمني لحقوق الإنسان الأمم المتحدة القيام بدورها في حماية المدنيين بشكل عام والنازحين بشكل خاص.



وأكد المركز في بيان تلقت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) نسخة منه أن الحفاظ على حياة المدنيين مسئولية جميع الأطراف وحمتها الاتفاقيات الدولية والقانون الإنساني الدولي وخاصة اتفاقية جنيف الرابعة التي أكدت على حماية حقوق النازحين.



وأدان البيان جريمة مديرية موزع التي استهدفت ثلاث أسر من النازحين وأدت إلى استشهاد 22 مواطناً، موضحاً أن هذه الجريمة ليست الأولى في حق النازحين الذين تعمد تحالف العدوان استهدافهم أكثر من مرة وسقط على إثرها العديد من الشهداء والجرحى أغلبهم من النساء والأطفال.



وشدد البيان على أن المجازر التي يرتكبها العدوان بحق الشعب اليمني تعد انتهاكاً صارخاً للقانون الإنساني الدولي والأعراف والأديان، كما تعد جرائم حرب، مناشداً المنظمات الحقوقية في جميع أنحاء العالم بتوثيق جرائم التحالف وملاحقة مرتكبيها في المحاكم الدولية لينالوا جزاءهم العادل ومن أجل إيقاف نزيف الدم اليمني.

سبأ [19/يوليو/2017]سبأ