محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل انتصارات ميدانية للجيش واللجان الشعبية خلال الساعات الماضية صنعاء - سبأ:



حقق الجيش واللجان الشعبية مزيداً من الانتصارات الميدانية في جبهات الدفاع عن الوطن خلال الساعات الماضية.



وقال مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) إن مدفعية الجيش واللجان استهدفت تجمعات وتحصينات العدو السعودي في موقعي الطلعة والمخروق الكبير بنجران، وتم إحراق آلية عسكرية تابعة له في موقع المسيال.



وفي جيزان تم استهداف تجمعات الجنود السعوديين في موقع المقطابة بعدد من قذائف المدفعية محققة إصابات مباشرة، ونفذ الجيش واللجان عملية نوعية على تجمعات الجيش السعودي في مركز المشومية أدت إلى مصرع وجرح عدد منهم وتفجير المركز.



وأشار المصدر إلى أن قصفاً مدفعياً للجيش واللجان استهدف تجمعات الجنود السعوديين في موقع المخروق الصغير بعسير، وتم قنص جندي سعودي في رقابة الهنجر.



وأكد المصدر أن أبطال الجيش واللجان نفذوا هجوما واسعاً على مواقع المرتزقة في منطقة عيدة الغربية، الشرقية، السبعة والمواقع المجاورة بمديرية نهم نتج عنه سقوط قتلى وجرحى في صفوفهم، كما تم استهدف تجمعات المرتزقة وآلياتهم في الطلعة الحمراء وموقع الخانق وتدمير آلية لهم بالمديرية.



وأوضح المصدر أنه تم إعطاب آلية تحمل معدل عيار 23 تابعة للمرتزقة بمنطقة المخدرة بمديرية صرواح في محافظة مأرب، فيما لقي عدد من المرتزقة مصرعهم في تدمير آليتهم العسكرية بمنطقة صبرين بمديرية خب والشعف في محافظة الجوف.



ولفت المصدر إلى أن مدفعية الجيش واللجان استهدفت تجمعات المرتزقة في تبة الخزان بحيفان في محافظة تعز ومنطقة الأجردي بمديرية الزاهر في محافظة البيضاء محققة إصابات مباشرة.



وفقا للمصدر قُتل وجرح عدد من المرتزقة في هجوم مباغت للجيش واللجان استهدف مواقعهم بمنطقة الصفراء في مديرية عسيلان بمحافظة شبوة، كما تم كسر زحف للمرتزقة باتجاه جبل جندلة والتبة الرملية بالمديرية ما أدى إلى مصرع وإصابة عدد منهم وتدمير آلية وإعطاب أخرى، مشيراً إلى أن المدفعية استهدفت تجمعات للمرتزقة في منطقة الساق بالمديرية وشوهدت سيارات الإسعاف تهرع إلى المكان.



سبأ [19/يوليو/2017]سبأ