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المدرب كونتي يوقع على عقد جديد لمدة عامين مع تشيلسي
جدد نادي تشيلسي بطل الدوري الإنجليزي لكرة القدم عقد المدرب أنطونيو كونتي لمدة عامين، بحسب بيان صادر عن النادي.
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  رياضة
المدرب كونتي يوقع على عقد جديد لمدة عامين مع تشيلسي
[19/يوليو/2017]
لندن – سبأ :
جدد نادي تشيلسي بطل الدوري الإنجليزي لكرة القدم عقد المدرب أنطونيو كونتي لمدة عامين، بحسب بيان صادر عن النادي.

ومن المتوقع أن يحصل كونتي على راتب يتراوح بين 9.5 إلى 10 ملايين جنيه إسترلينى، ليصبح أعلى مدرب يحصل على هذا الراتب في تاريخ النادي اللندني.

وقال الايطالي كونتي (47 عامًا): أنا في غاية السعادة لتوقيعي على عقد جديد مع تشيلسي، لقد بذلنا قصارى جهدنا في أول أعوامنا معًا لتحقيق شيء رائع، وأنا فخوربذلك".

وأضاف "يجب علينا الآن العمل بشكل أكثر قوة للبقاء على القمة".

سبأ
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