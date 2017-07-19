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آخر تحديث: الأربعاء، 19 - يوليو - 2017 الساعة 12:15:00م
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القيادة القطرية لحزب البعث تدين المجزرة المروعة بحق النازحين في موزع
[19/يوليو/2017]
 

صنعاء ـ سبأ:
أدانت القيادة القطرية لحزب البعث العربي الاشتراكي، قطر اليمن، المجزرة المروعة التي ارتكبها طيران العدوان السعودي الأمريكي بمديرية موزع محافظة تعز وأدت إلى استشهاد 22 مواطناً من النازحين بينهم نساء وأطفال.

وأكد بيان للحزب تلقت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) نسخة منه أن المجازر التي يرتكبها طيران العدوان بحق الشعب اليمني لن تسقط بالتقادم، موضحاً أن ما يعانيه اليمنيون من قتل وحصار وتدمير للبنية التحتية يُنذر بكوارث صحية واجتماعية خطيرة يصعب احتوائها أو السيطرة عليها.

وأشار إلى أن دول تحالف العدوان استغلت صمت المجتمع الدولي وتمادت في عدوانها وحصارها بكل صلف، منوهاً إلى احتجاز قوى العدوان سفينة المازوت المخصصة لكهرباء الحديدة وإجبارها على تغيير مسارها إلى الإمارات الأمر الذي زاد من معاناة أبناء محافظة الحديدة جراء ارتفاع درجة الحرارة وتوقف المستشفيات والمنشآت الخدمية عن العمل جراء انقطاع التيار الكهربائي.

وحمّل البيان الأمم المتحدة والهيئات الدولية المسئولية الكاملة إزاء ما يعانيه الشعب اليمني جراء العدوان والحصار، مطالباً المجتمع الدولي بتحمل مسؤوليته والعمل الجاد والعاجل لوقف العدوان الغاشم ورفع الحصار الجائر عن اليمن.

سبأ
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