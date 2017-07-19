محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل العدوان السعودي يمعن في ارتكاب المجازر الوحشية بحق الشعب اليمني صنعاء - سبأ:

يمعن العدوان السعودي الأمريكي في ارتكاب المجازر الوحشية بحق الشعب اليمني في مختلف محافظات الجمهورية التي ترقى إلى جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية.



وأكد مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) استشهاد 22 مواطناً وإصابة ستة آخرين أغلبهم من النساء والأطفال في مجزرة جديدة لطيران العدوان استهدفت منازل النازحين في مديرية موزع بمحافظة تعز، منوهاً إلى أن فرق الإنقاذ لم تتمكن من انتشال الضحايا بسبب التحليق المكثف لطيران العدوان.



وأوضح المصدر أن طيران العدوان شن ثلاث غارات على مناطق متفرقة من مديرية صرواح بمحافظة مأرب وغارة على مديرية المتون بمحافظة الجوف.



وأشار المصدر إلى أن طيران العدوان شن ثلاث غارات على مديرية شدا وألقى قنابل ضوئية على مديريتي رازح والظاهر في محافظة صعدة، في حين تعرضت منطقة الغور بمديرية غمر ومنطقتي آل الشيخ وآل عمر بمديرية منبه لقصف صاروخي ومدفعي سعودي.

سبأ [19/يوليو/2017]سبأ