وكالة الفضاء اليابانية تنشر صورا للمحطة الفضائية الدولية التقطتها طائرة تحكم عن بعد [19/يوليو/2017] طوكيو – سبأ :



نشرت وكالة الفضاء اليابانية الصور الأولى التي التقطتها طائرة تحكم عن بعد خاصة بها في محطة الفضاء الدولية.



وأرسلت طائرة على شكل كرة مزودة بكاميرا داخلية بغية التقاط بعض الصور و مقاطع للفيديو لما يقوم به رواد الفضاء.



وبوسع هذه الطائرة أيضا أن تحلق في مناخ يخلو من الجاذبية في ذات الوقت الذي يتم التحكم بها من الأرض لا الفضاء.



وتحلق الطائرة في أرجاء الفضاء و تفتح للعالم نافذة على الحياه داخل محطة الفضاء الدولية.



وصرحت وكالة استكشاف الفضاء اليابانية أن هذه الطائرة سلمت للمحطة في مطلع شهر يونيو، ولكن لم تذاع الصور و مقاطع الفيديو إلا الآن.



وأشارت وكالة الفضاء إلى أنه بإمكان هذه الطائرة أن تتحرك في أي مكان و أي زمن عبر التحليق الذاتي و تقوم أيضا بتسجيل الصور من أي زاوية كانت.



ويكمن الهدف من استخدام هذه الطائرة في التقاط الصور و تسجيل مقاطع الفيديو، وهي مهمة يقوم بها رواد الفضاء بأنفسهم، إذ يقومون بتوثيق عملهم و تجاربهم.



ويشكل هذا حاليا ما يقرب من عشرة في المائة من ساعات عملهم، و ذلك وفقا لما ذكرته وكالة استكشاف الفضاء اليابانية.



ويمكن أيضا إرسال الصور لكوكب الأرض بحيث تصل في نفس الوقت، ما يسمح لمراقبي عمليات الطيران و الباحثين على الأرض بمراجعة ما يقوم به فريق العمل من المنظور ذاته.

سبأ