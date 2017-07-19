[19/يوليو/2017]
صنعاء - سبأ :
أكدت الجبهة الوطنية لأبناء المحافظات الجنوبية لمقاومة الغزو والإحتلال أن صمت الأمم المتحدة والمجتمع الدولي عن ما يحدث في اليمن تسبب في تمادي تحالف العدوان في إرتكاب مزيد من جرائم الحرب بحق الشعب اليمني .
واستنكر بيان صادر عن الجبهة الوطنية تلقت وكالة الأنباء اليمنية /سبأ/ نسخة منه صمت الأمم المتحدة وتجاهلها للإنتهاكات التي يمارسها تحالف العدوان السعودي بحق الشعب اليمني والتي تمثل جرائم حرب وكذا جرائم ضد الإنسانية .
وشدد البيان على ضرورة إحالة تلك الجرائم إلى المحاكم الدولية ومعاقبة مرتكبيها الذين جعلوا من صمت الأمم المتحدة ومعظم دول العالم مظلة لإستمرار إرتكاب المزيد من الجرائم ضد المدنيين والمنشآت المدنية.
وأدان البيان بشدة إستهداف طيران العدوان مخيماً للنازحين بمديرية موزع في محافظة تعز وراح ضحيته 22 شهيداً جلهم من النساء والأطفال في جريمة جديدة تضاف إلى سلسلة الجرائم الوحشية التي إرتكبها العدوان منذ نحو ثلاثة أعوام .
وطالب البيان المنظمات المحلية والدولية وفي مقدمتها الأمم المتحدة القيام بعملها وواجباتها الإنسانية في حماية حقوق الإنسان و معاقبة مرتكبي تلك الجرائم بأسرع وقت لخرقهم المواثيق والقوانين الدولية الإنسانية.
سبأ