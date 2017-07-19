ابحث عن:
محلي
عربي ودولي
اقتصاد
رياضة
آخر تحديث: الأربعاء، 19 - يوليو - 2017 الساعة 10:53:30ص
رئيس المجلس السياسي الأعلى يعزي في وفاة العلامة محمد فقيرة
بعث الأخ صالح الصماد رئيس المجلس السياسي الأعلى برقية عزاء ومواساة في وفاة العلامة والمفتي محمد بن حسين فقيرة، مفتي الاحناف بمحافظة الحديدة عن عمر ناهز الـ 80 عاما بعد عمر حافل بالعطاء في مجال العلم والتعليم والفتوى وخدمة المجتمع.
ترامب يبقي على الاتفاق النووي مع ايران
قرر الرئيس الأميركي دونالد ترامب الإبقاء على الاتفاق النووي مع إيران، متراجعا بذلك عن أحد ابرز وعوده الانتخابية بتمزيق هذا الاتفاق الذي ابرمته الدول الكبرى مع طهران قبل عامين، لكنه هدد بالمقابل بفرض عقوبات عليها ..
إرتفاع أسعار النفط وخام برنت يقترب من الـ 50 دولاراً للبرميل
إرتفعت أسعار النفط اليوم الاثنين الى قرابة الـ 50 دولاراً للبرميل .. مدعومة بتباطؤ نمو عدد حفارات التنقيب عن الخام في الولايات المتحدة وقوة طلب مصافي التكرير في الصين.
السويسري فيدرر يتوج بلقب بطولة ويمبلدون للتنس للمرة الثامنة بعد فوزه على شيليتش
توج السويسري روجر فيدرر بلقب بطولة ويمبلدون للتنس للمرة الثامنة في رقم قياسي جديد بعد فوزه على شيليتش اليوم الاحد.
آخر الأخبار:
جبهة المحافظات الجنوبية : صمت الأمم المتحدة تسبب في مزيد من الجرائم بحق اليمنيين
"يوم غضب" نصرة للقدس والأقصى في محافظات الضفة
مستوطنون يقتحمون الأقصى وموظفو الأوقاف يواصلون اعتصامهم أمام بواباته
كندا: إصابة اربعة اشخاص بانفجار قنبلة
اسم المستخدم: كلمة المرور:
  محلي
جبهة المحافظات الجنوبية : صمت الأمم المتحدة تسبب في مزيد من الجرائم بحق اليمنيين
[19/يوليو/2017]
صنعاء - سبأ :

أكدت الجبهة الوطنية لأبناء المحافظات الجنوبية لمقاومة الغزو والإحتلال أن صمت الأمم المتحدة والمجتمع الدولي عن ما يحدث في اليمن تسبب في تمادي تحالف العدوان في إرتكاب مزيد من جرائم الحرب بحق الشعب اليمني .

واستنكر بيان صادر عن الجبهة الوطنية تلقت وكالة الأنباء اليمنية /سبأ/ نسخة منه صمت الأمم المتحدة وتجاهلها للإنتهاكات التي يمارسها تحالف العدوان السعودي بحق الشعب اليمني والتي تمثل جرائم حرب وكذا جرائم ضد الإنسانية .

وشدد البيان على ضرورة إحالة تلك الجرائم إلى المحاكم الدولية ومعاقبة مرتكبيها الذين جعلوا من صمت الأمم المتحدة ومعظم دول العالم مظلة لإستمرار إرتكاب المزيد من الجرائم ضد المدنيين والمنشآت المدنية.

وأدان البيان بشدة إستهداف طيران العدوان مخيماً للنازحين بمديرية موزع في محافظة تعز وراح ضحيته 22 شهيداً جلهم من النساء والأطفال في جريمة جديدة تضاف إلى سلسلة الجرائم الوحشية التي إرتكبها العدوان منذ نحو ثلاثة أعوام .

وطالب البيان المنظمات المحلية والدولية وفي مقدمتها الأمم المتحدة القيام بعملها وواجباتها الإنسانية في حماية حقوق الإنسان و معاقبة مرتكبي تلك الجرائم بأسرع وقت لخرقهم المواثيق والقوانين الدولية الإنسانية.

سبأ
  المزيد من (محلي)
مستوطنون يقتحمون الأقصى وموظفو الأوقاف يواصلون اعتصامهم أمام بواباته
مصدر بالخارجية: مجزرة النازحين بموزع استمرارا لانتهاكات العدوان لكافة القيم الإنسانية
رئيس المجلس السياسي الأعلى يعزي في وفاة العلامة محمد فقيرة
عملية نوعية للجيش واللجان بمنطقة المخدرة بصرواح بمأرب
إنقاذ 10 أسر جراء حريق هائل بعمارة بمحافظة الحديدة
مجلس إتحاد منظمات المجتمع يدين جريمة العدوان بحق نازحين في تعز
حقوق الإنسان تدين بشدة جريمة تحالف العدوان بحق النازحين بمديرية موزع
إجتماع يناقش تعزيز الأداء وسبل تنمية الإيرادات بالبيضاء
برنامج تدريبي في تحرير الأخبار باللغة الإنجليزية لمحرري وكالة سبأ
مصدر حكومي يدين المجزرة المروعة لتحالف العدوان بحق النازحين في موزع
العدوان السعودي على اليمن
مصدر بالخارجية: مجزرة النازحين بموزع استمرارا لانتهاكات العدوان لكافة القيم الإنسانية
[19/يوليو/2017]
حقوق الإنسان تدين بشدة جريمة تحالف العدوان بحق النازحين بمديرية موزع
[18/يوليو/2017]
مصدر حكومي يدين المجزرة المروعة لتحالف العدوان بحق النازحين في موزع
[18/يوليو/2017]
المؤتمر الشعبي يدين بشدة مجزرة العدوان بحق النازحين بمديرية موزع بتعز
[18/يوليو/2017]
حزب الحق يدين جريمة العدوان المروعة بحق نازحين بتعز
[18/يوليو/2017]
عن وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) | اتفاقية استخدام الموقع | الاتصال بنا
جميع الحقوق محفوظة © 1999 - 2017، وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)
Powered by