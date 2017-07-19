ابحث عن:
محلي
عربي ودولي
اقتصاد
رياضة
آخر تحديث: الأربعاء، 19 - يوليو - 2017 الساعة 10:53:30ص
رئيس المجلس السياسي الأعلى يعزي في وفاة العلامة محمد فقيرة
بعث الأخ صالح الصماد رئيس المجلس السياسي الأعلى برقية عزاء ومواساة في وفاة العلامة والمفتي محمد بن حسين فقيرة، مفتي الاحناف بمحافظة الحديدة عن عمر ناهز الـ 80 عاما بعد عمر حافل بالعطاء في مجال العلم والتعليم والفتوى وخدمة المجتمع.
ترامب يبقي على الاتفاق النووي مع ايران
قرر الرئيس الأميركي دونالد ترامب الإبقاء على الاتفاق النووي مع إيران، متراجعا بذلك عن أحد ابرز وعوده الانتخابية بتمزيق هذا الاتفاق الذي ابرمته الدول الكبرى مع طهران قبل عامين، لكنه هدد بالمقابل بفرض عقوبات عليها ..
إرتفاع أسعار النفط وخام برنت يقترب من الـ 50 دولاراً للبرميل
إرتفعت أسعار النفط اليوم الاثنين الى قرابة الـ 50 دولاراً للبرميل .. مدعومة بتباطؤ نمو عدد حفارات التنقيب عن الخام في الولايات المتحدة وقوة طلب مصافي التكرير في الصين.
السويسري فيدرر يتوج بلقب بطولة ويمبلدون للتنس للمرة الثامنة بعد فوزه على شيليتش
توج السويسري روجر فيدرر بلقب بطولة ويمبلدون للتنس للمرة الثامنة في رقم قياسي جديد بعد فوزه على شيليتش اليوم الاحد.
آخر الأخبار:
جبهة المحافظات الجنوبية : صمت الأمم المتحدة تسبب في مزيد من الجرائم بحق اليمنيين
"يوم غضب" نصرة للقدس والأقصى في محافظات الضفة
مستوطنون يقتحمون الأقصى وموظفو الأوقاف يواصلون اعتصامهم أمام بواباته
كندا: إصابة اربعة اشخاص بانفجار قنبلة
اسم المستخدم: كلمة المرور:
  عربي ودولي
"يوم غضب" نصرة للقدس والأقصى في محافظات الضفة
[19/يوليو/2017]
رام الله – سبأ :

دعت الفعاليات الشعبية، والشبابية، والفصائل الفلسطينية كافة، اليوم الأربعاء، إلى يوم "غضب فلسطيني" نصرة للقدس، والأقصى، ورفضا للبوابات الإلكترونية، والإجراءات الأمنية المشددة التي يفرضها الاحتلال الإسرائيلي، منذ أيام، على الحرم القدسي الشريف، والقدس القديمة.

وتشمل فعاليات اليوم، نفير للمدينة المقدسة، ومواصلة الاعتصام قبالة بوابات الأقصى، إلى جانب مسيرات، تعم أرجاء الأراضي الفلسطينية المحتلة.

من جهة أخرى، أدى المصلون صلاة الفجر عند أقرب نقطة إلى الأقصى، تمكنوا من الوصول اليها، فمنهم من تمكن من الوصول إلى بوابات البلدة القديمة، ومنهم عند الأحياء خاصة حي وادي الجوز القريب من المسجد، فيما تمكن أهالي البلدة من أداء الصلاة على بوابات الأقصى المغلقة.

إلى ذلك، دعت القوى والفصائل الفلسطينية لمسيرات في الضفة الغربية المحتلة، ففي بيت لحم دعت القوى للتجمع عند الساعة السادسة والنصف مساءً، عند منطقة باب الزقاق للانطلاق في مسيرة إسنادا لصمود أهلنا في القدس.

وفي رام الله، دعت حركة "فتح" للمشاركة في مسيرة "الغضب" ضد إجراءات الاحتلال في الأقصى، وذلك عند الساعة 12 ظهرا، عند دوار الشهيد ياسر عرفات.

كما دعت "فتح" في منطقة قلنديا إلى النفير العام، والمشاركة في المسيرة الحاشدة، الساعة 6:00 مساء، والتي ستنطلق من أمام مدخل المخيم، وذلك نصرة للأقصى والقدس.

وفي نابلس، وجهت شخصيات نابلس وفعالياتها ومؤسستها تحية تقدير وتبجيل لكل أهالي القدس ومؤسساتها وفعالياتها الذين يتصدون بكل بسالة واقتدار لكل السياسات الاحتلالية الهادفة لتهويد القدس وفي مقدمتها سياسة التطهير العرقي وتغيير معالم القدس وتزوير التاريخ والزعم أن التراث الإسلامي في القدس جزء من التراث العبري.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم العالي انضمام الأسرة التربوية ليوم الغضب دفاعا عن القدس والمسجد الأقصى ووقوفها بقوة في وجه ممارسات الاحتلال الإسرائيلي وهجمته الشرسة على المدينة المقدسة خاصة الإجراءات التي يتم اتخاذها بحق الحرم القدسي الشريف ومنها وضع بوابات إلكترونية على أبوابه والتضييق على أهل المدينة وروادها.

يشار إلى أن المواجهات اشتدت حدتها قرب باب الأسباط بالقدس، الليلة الماضية، عقب إصابة 14 فلسطينيا على الأقل، وصفت حالة أحدهم بالخطيرة جدا، كما هاجمت قوات الاحتلال المصلين فور انتهائهم من صلاة العشاء، واعتدت عليهم بالضرب المبرح، مستخدمة الهراوات، وسط إطلاق كثيف لقنابل الغاز المسيل للدموع والصوت، ما أدى لإصابة عدد منهم بينهم رئيس الهيئة الإسلامية العليا، خطيب المسجد الأقصى عكرمة صبري.

سبأ
  المزيد من (عربي ودولي)
كندا: إصابة اربعة اشخاص بانفجار قنبلة
تعيين الدبلوماسي المخضرم جون هانتسمان سفيرا للولايات المتحدة لدى روسيا
روسيا تحتفظ بحق الرد على احتجاز ممتلكاتها الدبلوماسية في أمريكا
قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتل شابا فلسطينيا في الخليل
المعارضة في فنزويلا تصعد من احتجاجاتها ضد مادورو
زلزال بقوة 7ر7 درجات يضرب قبالة السواحل الشرقية لروسيا
البرلمان التركي يمد حالة الطوارئ ثلاثة أشهر أخرى
الاحتلال الإسرائيلي يكثف اعتداءاته ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية
الاحتلال الإسرائيلي يستهدف منازل وأراضي المواطنين الفلسطينيين شرق خان يونس
الإدارة الأميركية تقرر منح 15 ألف تأشيرة للعمال الموسميين
العدوان السعودي على اليمن
مصدر بالخارجية: مجزرة النازحين بموزع استمرارا لانتهاكات العدوان لكافة القيم الإنسانية
[19/يوليو/2017]
حقوق الإنسان تدين بشدة جريمة تحالف العدوان بحق النازحين بمديرية موزع
[18/يوليو/2017]
مصدر حكومي يدين المجزرة المروعة لتحالف العدوان بحق النازحين في موزع
[18/يوليو/2017]
المؤتمر الشعبي يدين بشدة مجزرة العدوان بحق النازحين بمديرية موزع بتعز
[18/يوليو/2017]
حزب الحق يدين جريمة العدوان المروعة بحق نازحين بتعز
[18/يوليو/2017]
عن وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) | اتفاقية استخدام الموقع | الاتصال بنا
جميع الحقوق محفوظة © 1999 - 2017، وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)
Powered by