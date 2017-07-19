محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل مستوطنون يقتحمون الأقصى وموظفو الأوقاف يواصلون اعتصامهم أمام بواباته القدس – سبأ :



جدد المستوطنون، اليوم الأربعاء، اقتحامهم للمسجد الأقصى المبارك، من باب المغاربة بحراسة مشددة من قوات الاحتلال الخاصة.



وتأتي اقتحامات اليوم دون تواجد للمصلين أو لمسؤولي المسجد، الذين التزموا بموقف المرجعيات الاسلامية في القدس بعدم دخول المسجد من البوابات الالكترونية.



في السياق، واصل موظفو دائرة الأوقاف الإسلامية، يتقدمهم مدير عام الأوقاف والمسجد الأقصى الشيخ عزام الخطيب التميمي، اعتصامهم أمام المسجد الأقصى، من جهة باب الناظر "المجلس"، وبالقرب من الحي الإفريقي الملاصق للمسجد.



ويرفض فلسطينيو القدس بخاصة، والوطن بشكل عام، إجراءات الاحتلال الخاصة باستهداف المسجد الأقصى، وأهمها: وضع بوابات الكترونية على أبواب المسجد، لتفتيش المُصلين.



وكانت حركة فتح، عقب اجتماع موسع لها يوم أمس، أعلنت عن مسيرات غضب في القدس اليوم، في حين دعا خطيب المسجد الاقصى رئيس الهيئة الاسلامية العليا الشيخ عكرمة صبري المواطنين الى النفير العام نُصرة للمسجد الأقصى الجمعة المقبلة.



وكانت مواجهات عنيفة عمّت معظم أحياء وبلدات القدس الليلة الماضية، أبرزها في منطقة باب الأسباط عقب انتهاء صلاة العشاء، بمشاركة آلاف المواطنين، ومجموعة كبرى من القيادات الدينية والوطنية وأعضاء الكنيست، ما أسفر عن اصابة العشرات من المصلين، بينهم اصابة وُصفت بالخطيرة جدا، تم نقلها وعدد آخر الى مشفى المقاصد، لتلقي العلاج.



سبأ [19/يوليو/2017]سبأ