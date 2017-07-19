رئيس المجلس السياسي الأعلى يعزي في وفاة العلامة محمد فقيرة بعث الأخ صالح الصماد رئيس المجلس السياسي الأعلى برقية عزاء ومواساة في وفاة العلامة والمفتي محمد بن حسين فقيرة، مفتي الاحناف بمحافظة الحديدة عن عمر ناهز الـ 80 عاما بعد عمر حافل بالعطاء في مجال العلم والتعليم والفتوى وخدمة المجتمع. ترامب يبقي على الاتفاق النووي مع ايران قرر الرئيس الأميركي دونالد ترامب الإبقاء على الاتفاق النووي مع إيران، متراجعا بذلك عن أحد ابرز وعوده الانتخابية بتمزيق هذا الاتفاق الذي ابرمته الدول الكبرى مع طهران قبل عامين، لكنه هدد بالمقابل بفرض عقوبات عليها .. إرتفاع أسعار النفط وخام برنت يقترب من الـ 50 دولاراً للبرميل إرتفعت أسعار النفط اليوم الاثنين الى قرابة الـ 50 دولاراً للبرميل .. مدعومة بتباطؤ نمو عدد حفارات التنقيب عن الخام في الولايات المتحدة وقوة طلب مصافي التكرير في الصين. السويسري فيدرر يتوج بلقب بطولة ويمبلدون للتنس للمرة الثامنة بعد فوزه على شيليتش توج السويسري روجر فيدرر بلقب بطولة ويمبلدون للتنس للمرة الثامنة في رقم قياسي جديد بعد فوزه على شيليتش اليوم الاحد.