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آخر تحديث: الأربعاء، 19 - يوليو - 2017 الساعة 10:41:52ص
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  عربي ودولي
كندا: إصابة اربعة اشخاص بانفجار قنبلة
[19/يوليو/2017] أوتاوا – سبأ :

أعلنت الشرطة الكندية بمدينة ونيبيج عن نشوب حريق هائل في شاحنة كانت تقل اربعة أشخاص بسبب إنفجار قنبلة يدوية الصنع.

وقالت المتحدثة باسم شرطة وينيبيج، آلي سياتيكي، في بيان لها الليلة الماضية أن الأربعة التقطوا حقيبة تحمل عبوة ناسفة محلية الصنع من غطاء سيارة أخرى ولم يدركوا ما تحتويه الحقيبة.

وأوضحت سياتيكي أن القنبلة انفجرت عندما فتحت الحقيبة، مما أدى إلى إشتعال الشاحنة والتسبب في تحطمها.

كما أوضحت أن رجلين تترواح أعمارهما بين 22 و27 سنة وفتاة تبلغ من العمر 17 عاما وصبياً يبلغ من العمر 17 عاما أصيبوا جميعهم بحروق شديدة خلال الانفجار.

وأكدت المتحدثة باسم شرطة وينبيج أن التحقيقات جارية لمعرفة ملابسات الانفجار.
سبأ
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