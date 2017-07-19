[19/يوليو/2017]
واشنطن – سبأ :
أصدر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قرارا بتعيين حاكم ولاية /يوتاه/ السابق والدبلوماسي المخضرم جون هانتسمان سفيرا للولايات المتحدة الأمريكية لدى روسيا.
وذكر البيت الأبيض ،في بيان له بثه راديو /سوا/ الأمريكي، أن المسيرة المهنية للحاكم جون هانتسمان كانت متميزة كرجل سياسي وكدبلوماسي ورجل أعمال.
وأضاف البيان أن هانتسمان يشغل حاليا منصب رئيس مجموعة أبحاث متخصصة في الشؤون الخارجية ، إضافة إلى ترؤسه منظمة /هانتسمان/ لمكافحة السرطان ، مشيرا إلى أن هذا التعيين لا يزال بحاجة إلى مصادقة مجلس الشيوخ الأمريكي عليه.
ويأتي تعيين هانتسمان على رأس البعثة الدبلوماسية الأمريكية لدى روسيا في ظل التحقيقات الجارية في الولايات المتحدة بشأن تدخل محتمل لروسيا في الانتخابات الرئاسية الأمريكية.
يشار إلى أن جون هانتسمان /57 عاما/ الذي انتخب حاكما لولاية يوتاه مرتين تولى أيضا مناصب رفيعة في وزارة التجارة ، كما تولى مراكز في مجالس إدارة العديد من كبريات الشركات الأمريكية مثل هيلتون وشيفرون وفورد موتورز وكاتربيلار.
سبأ