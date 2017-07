Source responsable dénonce le crime brutal contre les refugiées à Mouza'a [19/يوليو/2017]

SANA'A, 19 Juillet (SABA)-Une source responsable au sien du gouvernement de salut national a dénoncé le crime brutal commis par l'aviation de l'agression saoudienne contre les refugiés au district de Mouza'a, qui a fait plus de 20 morts et blessés.

La source a également dénoncé la silence de la communauté internationale à l'égard des crimes poursuivis commiss par l'aviation de l'Alliance de l'agression et ses mercenaires contre le peuple yéménite et la complicité claire de l'ONU et du conseil de sécurité avec le régime saoudien et son Alliance.

AM



