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آخر تحديث: الأربعاء، 19 - يوليو - 2017 الساعة 12:05:38ص
رئيس المجلس السياسي الأعلى يعزي في وفاة العلامة محمد فقيرة
بعث الأخ صالح الصماد رئيس المجلس السياسي الأعلى برقية عزاء ومواساة في وفاة العلامة والمفتي محمد بن حسين فقيرة، مفتي الاحناف بمحافظة الحديدة عن عمر ناهز الـ 80 عاما بعد عمر حافل بالعطاء في مجال العلم والتعليم والفتوى وخدمة المجتمع.
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رئيس المجلس السياسي الأعلى يعزي في وفاة العلامة محمد فقيرة
[18/يوليو/2017]
صنعاء - سبأ :

 بعث الأخ صالح الصماد رئيس المجلس السياسي الأعلى برقية عزاء ومواساة في وفاة العلامة والمفتي محمد بن حسين فقيرة، مفتي الاحناف بمحافظة الحديدة عن عمر ناهز الـ 80 عاما بعد عمر حافل بالعطاء في مجال العلم والتعليم والفتوى وخدمة المجتمع.

جاء في البرقية:

أولاد وأسرة الوالد العلامة محمد بن حسين بن إسماعيل فقيرة وكافة آل فقيرة الأفاضل ..لقد تلقينا بألم وحزن بالغين نبأ وفاة العلامة ومفتي الأحناف في محافظة الحديدة محمد بن حسين بن إسماعيل فقيرة الذي مثل نموذجا فريدا للعالم العارف والمؤمن التقي وصاحب البصيرة النافذة والاجتهاد الدائم في البحث والعلم والتعليم وخدمة طلبة العلم ومريديه والذي تخرج على يديه الكثير من الرموز العلمية والتعليمة الدينية صاحبت الحضور المتميز في الحديدة وغيرها .

لقد فقدت اليمن برحيل العلامة محمد بن حسين فقيرة واحدا من رموزها العلمية في المجال الديني والتعليمي وإقامة الجوامع على الأصول الإسلامية التي تجعل من الجامع جامعة ومؤسسة تعليمية ومنارة لإصلاح المجتمع وإرشاد أبنائه إلى سواء السبيل وإلى ما يصلح حياتهم ويعمر الأرض ويقيم الخير بينهم، وتخريج الأجيال المتميزة بالعلم والعمل وصالح الأثر.

واننا إذ نعزيكم في وفاة العلامة محمد فقيرة رحمه الله لنسأل العلي القدير أن يجزيه خير الجزاء ويتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهمنا وأياكم وطلابه ومحبيه الصبر والسلوان.

."إنا لله وإنا إليه راجعون ".

سبـأ
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