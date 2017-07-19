[18/يوليو/2017]
الحديدة - سبأ :
تمكن رجال مركز الإطفاء والطوارئ بشركة إخوان ثابت ومطافي ميناء الحديدة ومطافي شركة كمران، من إنقاذ 10 أسر بعد أن شب حريق هائل في عمارة بمديرية الحوك بمدينة الحديدة.
وأوضح مصدر أمني لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن التحقيقات الأولية تشير إلى أن الحريق ناتج عن ماس كهربائي في المولد الخاص بالعمارة المخصصة لسكن الأطباء العاملين بمستشفى الأقصى بمديرية الحوك.
وأشار المصدر إلى أن الحريق الذي رافقه إنفجار أسطوانة غاز أتى على معظم أجزاء العمارة إضافة إلى إتلاف المولد وإحتراق سيارتين جوار العمارة .. لافتا إلى أن الخسائر الأولية للحريق تقدر بخمسين مليون ريال.
من جانبه أشاد مدير عام مديرية الحوك علي إبراهيم هندي بمبادرة الحاج عبد الجليل ثابت وجهود رجال الإطفاء في إنقاذ سكان العمارة والسيطرة على الحريق.
سبـأ