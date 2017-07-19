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مجلس إتحاد منظمات المجتمع يدين جريمة العدوان بحق نازحين في تعز
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مجلس إتحاد منظمات المجتمع يدين جريمة العدوان بحق نازحين في تعز
[18/يوليو/2017]
صنعاء - سبأ :

 أدان المجلس الأعلى لإتحاد منظمات المجتمع المدني الجريمة البشعة التي إرتكبها طيران العدوان السعودي الأمريكي بحق نازحين بقرية العطيرة بمحافظة تعز .

واستنكر المجلس في بيان تلقته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن المجلس الجريمة النكراء التي إرتكبها طيران العدوان بحق عشرات المواطنين النازحين بقرية العطيرة بمديرية موزع، ما أدى إلى إستشهاد أكثر من 20 شهيدا وعشرات الجرحى بينهم نساء وأطفال بشكل متعمد وبكل إصرار وترصد.

وأشار إلى أن توحش العدوان في إستهداف المدنيين على مدى أكثر من عامين يكشف دموية النظام السعودي وفشله مع كل حلفائه .. مبينا أن التحالف إستهدف بآلة حربه آلاف المدنيين .

وقال " من الموسف أن هذا النظام أصبح يرتكب كل جرائمة على مرأى ومسمع من العالم وكل منظماته دون أي خجل أو تردد وبكل جرأة، مستفيداً من الدور الذي تقوم به الأمم المتحدة لصالحه في تغطية جرائمه والتغاضي عنها ".

وفيما جدد المجلس الأعلى لإتحاد منظمات المجتمع المدني إدانته لهذه الجريمة البشعة .. حمل الأمم المتحدة ومجلس الأمن والمنظمات الدولية المسؤولية الكاملة عن كل الجرائم التي يرتكبها النظام السعودي وحلفائه بحق أبناء اليمن .

ودعا أبناء الشعب اليمني وكل الناشطين والأحرار وكل المعنيين بالشأن الإنساني إلى فضح جرائم هذا النظام ومواصلة التحركات لمواجهة جبروته.

سبـأ
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