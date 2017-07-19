ابحث عن:
محلي
عربي ودولي
اقتصاد
رياضة
آخر تحديث: الأربعاء، 19 - يوليو - 2017 الساعة 12:05:38ص
رئيس المجلس السياسي الأعلى يعزي في وفاة العلامة محمد فقيرة
بعث الأخ صالح الصماد رئيس المجلس السياسي الأعلى برقية عزاء ومواساة في وفاة العلامة والمفتي محمد بن حسين فقيرة، مفتي الاحناف بمحافظة الحديدة عن عمر ناهز الـ 80 عاما بعد عمر حافل بالعطاء في مجال العلم والتعليم والفتوى وخدمة المجتمع.
ترامب يبقي على الاتفاق النووي مع ايران
قرر الرئيس الأميركي دونالد ترامب الإبقاء على الاتفاق النووي مع إيران، متراجعا بذلك عن أحد ابرز وعوده الانتخابية بتمزيق هذا الاتفاق الذي ابرمته الدول الكبرى مع طهران قبل عامين، لكنه هدد بالمقابل بفرض عقوبات عليها ..
إرتفاع أسعار النفط وخام برنت يقترب من الـ 50 دولاراً للبرميل
إرتفعت أسعار النفط اليوم الاثنين الى قرابة الـ 50 دولاراً للبرميل .. مدعومة بتباطؤ نمو عدد حفارات التنقيب عن الخام في الولايات المتحدة وقوة طلب مصافي التكرير في الصين.
السويسري فيدرر يتوج بلقب بطولة ويمبلدون للتنس للمرة الثامنة بعد فوزه على شيليتش
توج السويسري روجر فيدرر بلقب بطولة ويمبلدون للتنس للمرة الثامنة في رقم قياسي جديد بعد فوزه على شيليتش اليوم الاحد.
آخر الأخبار:
مصدر بالخارجية: مجزرة النازحين بموزع استمرارا لانتهاكات العدوان لكافة القيم الإنسانية
عملية نوعية للجيش واللجان بمنطقة المخدرة بصرواح بمأرب
إنقاذ 10 أسر جراء حريق هائل بعمارة بمحافظة الحديدة
مجلس إتحاد منظمات المجتمع يدين جريمة العدوان بحق نازحين في تعز
اسم المستخدم: كلمة المرور:
  محلي
حقوق الإنسان تدين بشدة جريمة تحالف العدوان بحق النازحين بمديرية موزع
[18/يوليو/2017]
صنعاء - سبأ :

 أدانت وزارة حقوق الإنسان بشدة الجريمة المروعة التي ارتكبها طيران تحالف العدوان بقيادة السعودية باستهدافه مباشرةً مخيم النازحين بمديرية موزع بمحافظة تعز والتي راح ضحيتها أكثر من 20 بين شهيد وجريح معظمهم أطفال ونساء.

وأشارت وزارةُ حقوقِ الإنسان في بيان تلقته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) إلى أنّ هذا العملَ الإرهابيَّ الجبانَ تجاه مخيمات النازحين يأتي في إطار سلسلة الجرائم والانتهاكات والمجازر التي يرتكبها تحالف العدوان بحق الشعب اليمني.

وأكدت أن هذه المجزرة جريمة حرب في جبين الإنسانية لا تسقط بالتقادم.. مشيرة إلى أن استهداف تحالف العدوان لمخيمات النازحين أصحبت عملية ممنهجة ومتكررة.

وطالبت وزارةُ حقوق الإنسان مجدداً الأمم المتحدة ومجلسَ الأمن بسرعة إيقاف العدوان الممنهج على اليمن وتدمير مقدراته الحضارية والاقتصادية والثقافية.

وجددت الوزارة المطالبة بأهمية إسراع المجتمع الدولي وفقاً لأحكام ميثاق الأمم المتحدة بتشكيل لجنة دولية مستقلة ومحايدة لتقصي الحقائق والتحقيق في كل المجازر التي أرتكبتها دول العدوان وماتزال ترتكبها في اليمن على مرأى ومسمع من العالم.

ودعت ممثلي المنظمات الدولية في اليمن وبالأخص مكتب الأمم المتحدة ومكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان ومكتب المفوضية السامية لشئون اللاجئين إلى النزول الميداني إلى مكان الجريمة بمديرية موزع لمعرفة بشاعة الجرائم المرتكبة من قبل دول تحالف العدوان بحق الشعب اليمني ومقدراته وممتلكاته .

سبـأ
  المزيد من (محلي)
مصدر بالخارجية: مجزرة النازحين بموزع استمرارا لانتهاكات العدوان لكافة القيم الإنسانية
رئيس المجلس السياسي الأعلى يعزي في وفاة العلامة محمد فقيرة
عملية نوعية للجيش واللجان بمنطقة المخدرة بصرواح بمأرب
إنقاذ 10 أسر جراء حريق هائل بعمارة بمحافظة الحديدة
مجلس إتحاد منظمات المجتمع يدين جريمة العدوان بحق نازحين في تعز
إجتماع يناقش تعزيز الأداء وسبل تنمية الإيرادات بالبيضاء
برنامج تدريبي في تحرير الأخبار باللغة الإنجليزية لمحرري وكالة سبأ
مصدر حكومي يدين المجزرة المروعة لتحالف العدوان بحق النازحين في موزع
المؤتمر الشعبي يدين بشدة مجزرة العدوان بحق النازحين بمديرية موزع بتعز
توقيع مذكرة تفاهم لتنفيذ مشروع مخيم النور الطبي لإزالة المياه البيضاء بحجة
العدوان السعودي على اليمن
مصدر بالخارجية: مجزرة النازحين بموزع استمرارا لانتهاكات العدوان لكافة القيم الإنسانية
[19/يوليو/2017]
حقوق الإنسان تدين بشدة جريمة تحالف العدوان بحق النازحين بمديرية موزع
[18/يوليو/2017]
مصدر حكومي يدين المجزرة المروعة لتحالف العدوان بحق النازحين في موزع
[18/يوليو/2017]
المؤتمر الشعبي يدين بشدة مجزرة العدوان بحق النازحين بمديرية موزع بتعز
[18/يوليو/2017]
حزب الحق يدين جريمة العدوان المروعة بحق نازحين بتعز
[18/يوليو/2017]
عن وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) | اتفاقية استخدام الموقع | الاتصال بنا
جميع الحقوق محفوظة © 1999 - 2017، وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)
Powered by