[18/يوليو/2017]
صنعاء - سبأ :
أدانت وزارة حقوق الإنسان بشدة الجريمة المروعة التي ارتكبها طيران تحالف العدوان بقيادة السعودية باستهدافه مباشرةً مخيم النازحين بمديرية موزع بمحافظة تعز والتي راح ضحيتها أكثر من 20 بين شهيد وجريح معظمهم أطفال ونساء.
وأشارت وزارةُ حقوقِ الإنسان في بيان تلقته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) إلى أنّ هذا العملَ الإرهابيَّ الجبانَ تجاه مخيمات النازحين يأتي في إطار سلسلة الجرائم والانتهاكات والمجازر التي يرتكبها تحالف العدوان بحق الشعب اليمني.
وأكدت أن هذه المجزرة جريمة حرب في جبين الإنسانية لا تسقط بالتقادم.. مشيرة إلى أن استهداف تحالف العدوان لمخيمات النازحين أصحبت عملية ممنهجة ومتكررة.
وطالبت وزارةُ حقوق الإنسان مجدداً الأمم المتحدة ومجلسَ الأمن بسرعة إيقاف العدوان الممنهج على اليمن وتدمير مقدراته الحضارية والاقتصادية والثقافية.
وجددت الوزارة المطالبة بأهمية إسراع المجتمع الدولي وفقاً لأحكام ميثاق الأمم المتحدة بتشكيل لجنة دولية مستقلة ومحايدة لتقصي الحقائق والتحقيق في كل المجازر التي أرتكبتها دول العدوان وماتزال ترتكبها في اليمن على مرأى ومسمع من العالم.
ودعت ممثلي المنظمات الدولية في اليمن وبالأخص مكتب الأمم المتحدة ومكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان ومكتب المفوضية السامية لشئون اللاجئين إلى النزول الميداني إلى مكان الجريمة بمديرية موزع لمعرفة بشاعة الجرائم المرتكبة من قبل دول تحالف العدوان بحق الشعب اليمني ومقدراته وممتلكاته .
سبـأ