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إجتماع يناقش تعزيز الأداء وسبل تنمية الإيرادات بالبيضاء
[18/يوليو/2017]
البيضاء - سبأ :

 ناقش إجتماع بمحافظة البيضاء اليوم برئاسة المحافظ علي محمد المنصوري، ضم مدراء المكاتب التنفيذية برداع سبل تعزيز الأداء المحلي والتنفيذي.

وتطرق الإجتماع إلى الجوانب المتعلقة بتنمية الإيرادات المحلية والمشتركة بالمحافظة خلال العام الجاري.

واستعرض الإجتماع تقرير مدير عام مديرية رداع أحمد العكام حول مستوى الإنضباط بالمكاتب التنفيذية بمدينة رداع وسير العمل في عدد من المكاتب الخدمية والتنموية بما يسهم في خدمة المواطنيين بالاضافة إلى أعمال النظافة في مختلف أحياء وشوارع المدينة .
واطلع الإجتماع على تقارير مدراء عموم مديريات الشرية والقرشية وولدربيع والرياشية وصباح والعرش المتعلقة بمستوى أداء السلطة المحلية في المديريات والآليات الكفيلة بتمنمية الموارد المحلية والمشتركة .

و أكد محافظ البيضاء أهمية تفعيل الأداء وتحسين مستوى العمل في مختلف المديريات والمكاتب والمؤسسات الحكومية وتكريس الجهود والطاقات في سبيل تنمية الموراد .

ولفت إلى أن المرحلة التي تمر بها البلاد جراء إستمرار العدوان تتطلب مزيد من الصمود والتواجد في مواقع العمل وتقديم الخدمات المجتمعية للمواطن.

وشدد المحافظ المنصوري على ضرروة تكامل الجهود بين مختلف القطاعات والأجهزة الحكومية لرفع مستوى الأداء وتحصيل الإيرادات .

حضر الإجتماع مدير عام مديرية الشريه احمد السيقل ومدير عام مديرية ولد ربيع محمد العيدروس ومدير عام الأحوال المدنية بالمحافظة العقيد أحمد العزاني ومدير عام مديرية صباح مروان علاو ومدير عام مديرية العرش ماهر الطيري وعدد من المسؤلين .

سبـأ
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