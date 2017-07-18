محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل برنامج تدريبي في تحرير الأخبار باللغة الإنجليزية لمحرري وكالة سبأ صنعاء - سبأ :



تلقى عدد من المحررين بالإدارة العامة للترجمة والتحرير الأجنبي بوكالة الأنباء اليمنية سبأ اليوم بصنعاء برنامج تدريبي خاص بتحرير الأخبار باللغة الإنجليزية .



وتلقى الصحفيون برنامج تدريبي مكثف حول أسس جودة الخبر ، وبما يسهم في تحسين أداء الإدارة العامة للتحرير الاجنبي وتفعيل دورها في إيصال رسالة إعلامية بمستجدات الأحداث في اليمن وخاصة في ظل إستمرار العدوان السعودي الأمريكي على اليمن.



ولفت مدرب البرنامج زيد العلايا إلى أهمية دور موقع وكالة الأنباء اليمنية سبأ باللغات الأجنبية وخاصة اللغة الإنجليزية في تعريف العالم بما يدور في اليمن من أحداث, سواء سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية .



وشدد العلايا على ضرورة التدريب والتأهيل للصحفيين وخاصة القسم الإنجليزي .. داعيا إلى مزيد من الدورات التخصصية التي تنعكس إيجابا في أداء الصحفيين وترفع من قدراتهم ومهاراتهم المهنية.



حضر إفتتاح البرنامج نائب رئيس مجلس الإدارة -نائب رئيس التحرير محمد عبدالقدوس ومدير عام الإدارة العامة للترجمة والتحرير الأجنبي محمد علي الديلمي

سبـأ [18/يوليو/2017]سبـأ