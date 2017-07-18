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آخر تحديث: الثلاثاء، 18 - يوليو - 2017 الساعة 10:25:09م
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مصدر حكومي يدين المجزرة المروعة لتحالف العدوان بحق النازحين في موزع
[18/يوليو/2017]
صنعاء - سبأ :

 أدان مصدر مسؤول في حكومة الإنقاذ الوطني، المجزرة المروعة التي ارتكبها طيران العدوان السعودي بحق النازحين في مديرية موزع والتي راح ضحيتها أكثر من عشرين ما بين شهيد وجريح.

وندد المصدر بالصمت الدولي المخزي والمريب إزاء جرائم الحرب المتتالية التي يرتكبها العدوان السعودي الإماراتي ومرتزقتهم بحق الشعب اليمني والتواطؤ الواضح للأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي مع النظام السعودي وتحالفه وتشجيعهما له للامعان في تدمير اليمن وقتل أبنائه.

وأكد المصدر أن هذه الدماء الزكية التي تسفك دونما ذنب لن تذهب دون عقاب وحتما سيأتي اليوم الذي يحاسب ويحاكم فيه النظام السعودي وتحالفه الشيطاني ومرتزقته وكل من ساهم بشكل مباشر أو غير مباشر في إسناده في جرائمه .. موضحا أن هذه المجزرة وسابقاتها لن تزيد الشعب اليمني المظلوم إلا قوة وثِباتا واستبسالا وعنفوانا في وجه طغاة العصر ومقارعتهم حتى تحقيق النصر الموعود وتخليص الأمة من شرهم وبغيهم.

ودعا المصدر المنظمات الحقوقية وأحرار العالم إلى القيام بمهامهم الأخلاقية والإنسانية والمساهمة في كشف جرائم العدوان عبر مختلف الوسائل المتاحة بما في ذلك تشكيل جبهة إعلامية واسعه لفضح جرائمه بحق الإنسانية وإيصال حقيقة وبشاعة ما يقوم به من مجازر بحق الشعب اليمني إلى شعوب العالم المضللة والمغيبة من قبل أنظمتها والإعلام الصهيوني .

وأعرب المصدر في ختام تصريحه عن تعازي رئيس وأعضاء حكومة الإنقاذ الوطني لأسر الشهداء في هذه المجزرة المروعة وتمنياتهم للجرحى والمصابين بالشفاء العاجل.

سبـأ
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