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آخر تحديث: الثلاثاء، 18 - يوليو - 2017 الساعة 10:25:09م
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المؤتمر الشعبي يدين بشدة مجزرة العدوان بحق النازحين بمديرية موزع بتعز
[18/يوليو/2017]
صنعاء - سبأ :

 أدان المؤتمر الشعبي العام بشدة المجزرة التي أرتكبها طيران تحالف العدوان الذي تقوده السعودية باستهدافه منازل لأسر نازحة من المخا وذوباب بمديرية موزع بمحافظة تعز والتي أدت إلى استشهاد وإصابة أكثر عشرين مواطنا.

وأكد مصدر في المؤتمر الشعبي أن هذه الجريمة ليست بجديدة على هذا العدوان الذي يواصل قتل وإزهاق أرواح اليمنيين للعام الثالث على التوالي مستغلا الصمت والتواطؤ الدولي المخزي تجاه ما يرتكبه من جرائم حرب وقتل ممنهج يعكس مدى الحقد الدفين ضد الشعب اليمني.

ودعا المصدر المنظمات الحقوقية إلى رصد وتوثيق هذه الجرائم لتقديمها إلى المحاكم الدولية لمحاسبة مرتكبيها من قيادات العدوان ومرتزقتهم باعتبارهم مجرمي حرب ..مؤكدا على أن محاكمتهم ستتم حتما عاجلا أو أجلا.

ودعا المصدر المنظمات الدولية الحقوقية وكل المدافعين عن حقوق الإنسان في العالم إلى تحمل مسؤوليتهم وكشف بشاعة ما يرتكبه تحالف العدوان السعودي من جرائم بحق اليمنيين للرأي العام الدولي خاصة في ظل عجز وتواطؤ الأمم المتحدة مع العدوان وتغاضيها المستمر إزاء العدوان وجرائمه ضد الشعب اليمني.

كما أكد المصدر أن هذه الجريمة وغيرها من الجرائم التي يرتكبها تحالف العدوان لن تزيد الشعب اليمني إلا صلابة وتماسكا وصمودا دفاعا عن الأرض والعرض والكرامة.

سبـأ
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