[18/يوليو/2017]
حجة - سبأ :
وقع رئيس هيئة المستشفى الجمهوري بحجة الدكتور محمد الصوملي ومنسقة مشاريع جمعية العون المباشر " مكتب اليمن" شذى أبو طالب اليوم بحجة على مذكرة تفاهم لتنفيذ مشروع مخيم النور الطبي لإزالة المياه البيضاء وزراعة العدسات بالمحافظة مجانا.
تضمنت المذكرة التي حضر توقيعها ممثل البرنامج الوطني لمكافحة العمى الدكتور عدنان ثابت ومدير مكتب التخطيط والتعاون الدولي عبدالرحمن الملحاني وعدد من مسئولي مكتب الصحة وهيئة المستشفى معاينة ألفين و500 حالة و إجراء عمليات جراحية إزالة المياه البيضاء ل250 حالة مرضية خلال الفترة 6 - 10 أغسطس المقبل .
وكان رئيس الهيئة ومنسقة المشاريع وممثل البرنامج قد ناقشوا الجوانب المتعلقة بالترتيب والإعداد والتحضير لإقامة المخيم الطبي وتحديد الالتزامات الخاصة بكل جهة.
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