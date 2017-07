Deux mécanismes anéantis à al-Jawf [18/يوليو/2017]







SANA'A, 18 Juillet. (SABA) – Un certain nombre de mercenaires ont été tués mardi suite d'une offensive de l'armée et des comités populaires dans la région de Saberain au district de Kheb et Shaaf à al-Jawf.





Par ailleurs, l'artillerie de l'armée et des comités populaires ont visé des repaires des mercenaires de l'agression au même région, qui a conduit à détruire des deux appareils militaires, dont de l'équipe des appareils.





I T



Saba