رئيس الوزراء يعزي في وفاة رجل الأعمال عبدالله سالم الرماح [18/يوليو/2017] صنعاء - سبأ :



بعث رئيس مجلس الوزراء الدكتور عبدالعزيز صالح بن حبتور برقية عزاء ومواساة في وفاة رجل الأعمال والشخصية العدنية المعروفة عبد الله سالم الرماح نائب رئيس غرفة صناعة وتجارة عدن، الذي إنتقل إلى جوار ربه بعد حياة حافلة بالعطاء الوطني والعمل الخيري.



وأعرب رئيس الوزراء في البرقية عن أسفه وألمه ومواساته القلبية لأبناء الفقيد جلال ومجدى وصلاح وسالم وبقية أفراد الاسرة وكافة آل الرماح بهذا المصاب.



ونوه بالدور الوطني والإقتصادي للفقيد كإمتداد للأدوار التي إضطلعت بها أسرة آل الرماح في النشاط الإقتصادي والتنموي منذ منتصف القرن العشرين في عدن وبقية المحافظات .. لافتا إلى المبادرات الخيرية للفقيد وبصماته في خدمة المجتمع .



وأكد الدكتور بن حبتور أن الوطن وعدن خاصة فقدا شخصية إنسانية وتجارية فريدة كان لها حضورها المؤثر في مسار التنمية على إمتداد العقود الماضية .. سائلا المولى سبحانه وتعالى أن يتغمد الفقيد بواسع الرحمة والمغفرة ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه ومحبيه الصبر والسلوان.



" إنا لله وإنآ إليه راجعون ".

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